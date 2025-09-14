Luce un cabello manejable en climas húmedos: Guía para combatir el frizz

Suscríbete a nuestros canales

La humedad ambiental hace que la fibra capilar absorba agua, alterando su estructura y provocando que el cabello se infle y se vuelva encrespado: el temido frizz.

Sin embargo, con la rutina y los productos adecuados, es posible mantener un cabello sano, manejable y con brillo, incluso en los días más pegajosos. Te dejamos las claves compartidas por la Academia Estadounidense de Dermatología.

Entendiendo el frizz

El cabello está compuesto principalmente por una proteína llamada queratina. Esta proteína contiene enlaces de hidrógeno que son sensibles a las moléculas de agua. En un ambiente seco, estos enlaces se mantienen estables, manteniendo la forma del cabello.

Sin embargo, en un clima húmedo, el cabello absorbe el exceso de agua del aire. Esta absorción hace que la capa externa del cabello se levante y se infle.

Aparte, si el cabello está dañado, con la cutícula porosa, este efecto es más pronunciado, ya que absorbe la humedad con mayor facilidad.

Productos esenciales para combatir el frizz

Para cuidar tu cabello en un clima húmedo, elige productos que sellan la cutícula capilar y repelen la humedad:

Shampoo y acondicionador hidratantes: Ingredientes como la glicerina o el aceite de argán ayudan a hidratar el cabello desde el interior, evitando que busque la humedad del ambiente.

Aceites y sueros anti-frizz: Un suero a base de siliconas o un aceite ligero (como el de coco o jojoba) aplicados de medios a puntas crean una barrera protectora alrededor de la fibra capilar, impidiendo que la humedad penetre y cause frizz.

Mascarillas: Incorpora una mascarilla capilar una o dos veces por semana para obtener una hidratación profunda y fortalecer la fibra capilar, haciendo que el cabello sea menos poroso.

Técnicas de estilismo para proteger tu cabello

La forma en que manejas y estilizas tu cabello juega un papel fundamental en la lucha contra el frizz. Por ello sigue las siguientes recomendaciones:

Evita el exceso de calor: El uso frecuente de planchas y secadores daña la cutícula del cabello, haciéndolo más vulnerable a la humedad. Si usas herramientas de calor, primero aplica un protector térmico.

Sécalo suavemente: Después de lavar tu cabello, usa una toalla de microfibra o una camiseta de algodón para secarlo. Estos textiles reducen la fricción, que es una causa común del frizz.

Peinado con cuidado: Desenreda tu cabello con un peine de dientes anchos para evitar romper la fibra capilar.

Mantener un cabello saludable en climas húmedos no es una misión imposible. Al implementar una rutina de cuidado adecuada con productos hidratantes, protectores y técnicas de estilismo gentiles, puedes combatir con éxito la humedad y disfrutar de una melena suave y manejable.

