Luce una melena radiante con esta mascarilla a base de huevo y miel: esta es la manera correcta de aplicarla

Los cambios hormonales y el estrés constante son factores que influyen negativamente en el cuero cabelludo, ya que, se altera la función de los folículos pilosos, al tiempo que la capa protectora también se debilita.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Olaplex, el uso de la plancha y secador constantemente también debilita el cabello por el exceso de calor.

Por lo tanto, existen múltiples tratamientos comerciales químicamente invasivos para fortalecer el cabello, al tiempo que lo hidratan y alisa, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el huevo en combinación con la miel.

La mascarilla de huevo y miel contiene propiedades vitamínicas que hidratan el cabello, mejoran la función de los folículos pilosos al tiempo que también alisa desde la raíz hasta las puntas.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla natural?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe realizarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarlo en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cabello.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación también influye en el cuidado del cabello, por ello, se sugiere que establezca una dieta saludable, rica en vitaminas y minerales.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones lo más idóneo es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

