Luce una melena radiante: esta es la mascarilla capilar a base de aloe vera que hidrata desde la raíz hasta las puntas

La deshidratación del cabello es una de las caídas más comunes por la cuales se debilita la raíz, ya que, la capa protectora no cumple su función y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas para los fólicos pilosos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, el uso de herramientas de calor tales como: secador o plancha daña el cabello por completo.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para mantener el cabello hidratado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La mascarilla de avena con aloe vera contiene propiedades vitamínicas que hidratan desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que combate las capas y evitan las puntas abiertas.

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 45 minutos, posteriormente, deben retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que dicho proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar habitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

