Luce una piel radiante con esta mascarilla a base de arroz: aprende a prepararla y aplicarla para aprovechar todos sus efectos

La piel es el órgano más grande del cuerpo, pero el que más está expuesto a factores dañinos y el exceso de rayos solares es uno de los más comunes, ya que, irrita todas sus capas, lo cual de no ser tratado a tiempo a tiempo con los métodos correctos puede deshidratarse.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Nudaest, los cambios hormonales también debilitan la piel al no ser controlados a tiempo.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético ofrece un amplio abanico de tratamientos para mantener la piel en buen estado, especialmente hidratada, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de arroz.

Según la tiktoker Gaby Tana, la mascarilla de arroz con miel contiene propiedades vitamínicas que hidrata la piel a profundidad, al tiempo que combate las manchas y células muertas que puedan estar acumuladas en la misma.

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

1 taza de arroz cocido.

1 taza de agua.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el arroz y la miel en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 25 minutos, posteriormente, debe retirar con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, para mantener la piel en buen estado la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

