Mascarilla facial antiarrugas con tres ingredientes económicos ricos en vitaminas: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

La falta de colágeno es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las arrugas, ya que, la piel se estira y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar la presencia de arrugas o líneas de expresión.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, el exceso de rayos solares también acelera la pérdida de colágeno.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales y estéticos para combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla a base de harina de arroz, té verde y leche líquida, tres ingredientes económicos que contienen vitaminas que hidratan la piel, aumenta la producción de colágeno, al tiempo que previene la irritación de todas las capas del órgano más grande.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido debe ser realizado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la presencia de arrugas o líneas de expresión la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y disminuir el uso de productos cosméticos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube