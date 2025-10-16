Melena saludable todo el año: expertos en belleza anuncia los hábitos que debes seguir para lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

Todos queremos lucir una melena radiante en todo momento, pero este, lamentablemente, no siempre es el caso. Nuestro cabello puede perder su aspecto saludable por diversas razones relacionadas con nuestro estilo de vida, el ambiente y los cuidados que le damos.

Una de las causas más comunes es la falta de hidratación: el uso excesivo de planchas, secadores o tintes debilita la fibra capilar, dejándola opaca y quebradiza. Además, una alimentación pobre en vitaminas y proteínas afecta directamente su fuerza y brillo, ya que el cabello necesita nutrientes como el hierro, el zinc y la biotina para crecer sano.

La exposición constante al sol, la contaminación y el cloro del agua también dañan la cutícula, la capa protectora del cabello. Por otro lado, lavarlo con productos agresivos o con demasiada frecuencia puede eliminar los aceites naturales que lo mantienen suave y flexible.

Cuidar nuestro cabello implica mantener una dieta equilibrada, usar productos adecuados y protegerlo de factores externos para recuperar su vitalidad.

Melena saludable con simples hábitos

Para lograr un cabello fuerte y brillante desde el entorno doméstico, el estilista Leonardo Rocco propone adoptar hábitos simples pero consistentes, combinando productos adecuados con ingredientes naturales.

En primer lugar, ajusta la frecuencia del lavado según tu tipo de cabello: no es necesario lavarlo todos los días; puedes hacerlo día por medio, o incluso solo una o dos veces por semana si tienes rizos o un cabello muy frágil.

Otro hábito clave es el uso de agua fría al enjuagar después de tratamientos nutritivos: el frío ayuda a cerrar la cutícula, sellar lo aplicado y aportar brillo inmediato. También se recomienda incorporar infusiones o aceites de romero: una infusión fría como enjuague o unas gotas de aceite mezcladas con coco o oliva masajeadas en el cuero cabelludo fomentan el crecimiento y fortalecen la raíz.

Para recuperar brillo y vitalidad, Rocco sugiere usar café como enjuague tras el shampoo: la cafeína estimula la circulación, da cuerpo y un brillo natural intenso. Además, una mascarilla de aguacate con huevo aporta lípidos y proteínas que reparan puntas abiertas y nutren profundamente los largos.

El gel de aloe vera extraído de la planta también juega un papel importante al hidratar, controlar el frizz y reparar cabellos muy procesados. Y no menos interesante es el uso del aceite de ricino en la raíz: aplicado con masaje, estimula zonas débiles y potencia la densidad capilar.

Rocco resalta además la utilidad de realizar una exfoliación suave del cuero cabelludo con azúcar y shampoo, para eliminar residuos y estimular la circulación. Como toque final, sugiere aplicar un enjuague de vinagre de manzana diluido para sellar la cutícula y aportar un efecto de brillo espejo.

