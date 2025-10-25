Nutricionista recomienda incluir este alimento en la dieta: previene el envejecimiento prematuro

Suscríbete a nuestros canales

¿Puede un alimento prevenir el envejecimiento prematuro? Obvio que sí, la alimentación es clave no solo para cuidar la salud y bienestar en general, sino que también es clave para verse y sentirse bien físicamente.

Es decir, una dieta equilibrada, rica en antioxidantes, vitaminas y grasas saludables, protege la piel del daño celular, estimula la producción de colágeno y elastina, y reduce la inflamación, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué un alimento previene el envejecimiento prematuro?

Consumir alimentos como, frutas, verduras, frutos secos y pescado azul, aportan al organismo las vitaminas, minerales y nutrientes que ayudan a cuidar tanto los órganos internos, como la piel, el órgano externo más grande del cuerpo.

Generalmente estos alimentos contienen antioxidantes, vitaminas A, C y E, además de compuestos como el resveratol, que combaten los radicales libres, para así evitar los daños celulares y el envejecimiento.

No obstante, debes tener en cuenta que no todo lo que se ingiere resulta beneficioso para la piel, por lo que expertos recomiendan evitar el exceso de azúcares refinados y alcohol porque provocan el envejecimiento prematuro de la piel.

Habla la experta

La psiconutricionista Itziar Digón recomienda incluir en la dieta la remolacha, un alimento que mejora la salud general, gracias a sus bondades antiinflamatorias capaz de mejorar la circulación sanguínea y la llegada de oxígeno a las células del cuerpo. Además, reduce la fatiga y potencia el rendimiento deportivo.

Pero eso no es todo, este alimento también es antioxidante, por lo que al ingerirse con regularidad evita el envejecimiento prematuro.

Comparte Vogue que para la experta la mejor manera de beneficiarse al comer remolacha es ingerirla cruda y preferiblemente en el desayuno o entre horas, porque es cuando el cuerpo está más receptivo a la producción de óxido nítrico, una de las moléculas que mejora la salud cardiovascular al relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial.

Una buena opción es preparar un zumo de remolacha y beber cada mañana, si lo deseas, puedes agregarle limón, sal o vinagre, para cortar el sabor terroso de la remolacha.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube