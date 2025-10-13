Olvídate de las puntas abiertas con esta mascarilla capilar rica en vitaminas: el gel de aloe vera es la clave

Suscríbete a nuestros canales

El uso excesivo de herramientas de calor es una de las causas más frecuentes por la cual la cutícula capilar se debilita, por ende, desde la raíz hasta las puntas se ve afectada y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede genera el quiebre de la hebra.

De acuerdo a la información divulgada por Garnier, los peinados apretados, tales como las trenzas o cola de cabello también dañan la raíz y puntas del cabello.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para evitar las puntas abiertas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva y miel, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan el cabello a profundidad.

Foto cortesía de: freepik

Así se prepara la mezcla

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el aloe vera y el aceite de oliva en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade la miel y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio, desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto mínimo durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser repetido mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

