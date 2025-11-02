Peinado antiencrespamiento: mantén tu cabello en su lugar incluso los días de lluvia

Suscríbete a nuestros canales

Para que el cabello se mantenga peinado y siempre en su lugar, son muchas las herramientas y productos que se utilizan, sin embargo, cuando el clima juega en contra y aparece la lluvia, resulta mucho más complicado ese objetivo.

¿Por qué? Porque el frío y la humedad afectan la hebra capilar y el frizz dice presente, provocando que los peinados no luzcan su mejor versión.

¿Cómo evitar que el cabello se esponje con la lluvia?

Los expertos del cuidado del cabello recomiendan el uso de productos anti-humedad, bien sea en cremas, sérums o sprays y que contengan entre sus ingredientes, siliconas livianas, aceites o polímeros anti-frizz. Estos ayudan a crear una barrera que repele la humedad del ambiente y ello favorece que el pelo se mantenga en su lugar incluso los días de lluvia.

Además, al peinarse, se sugiere aplicar cremas para ondas o rulos, o que controlen el volumen, incluso usar gelatina capilar para mantener la forma sin que el pelo se encrespe.

¡Tu mejor opción!

No te rompas la cabeza pensando en el peinado que puedes lucir los días de lluvia, la web Hola comparte opciones que puedes tener en cuenta.

Entre las alternativas se encuentra la coleta o moño con trenza holandesa, un peinado que combina la elegancia de la cola con la textura de una trenza que evita que el pelo se encrespe. Esta es una buena opción porque mantienes el pelo recogido y evitas que entre en contacto con la humedad ambiental.

Por otra parte, es ideal para lucir en la oficina, una reunión o una salida tipo coctel, porque es un peinado glamuroso.

