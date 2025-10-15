¿Piña para tu cabello? Expertos revelan secretos asombrosos de esta fruta tropical de la familia de las bromelias

Suscríbete a nuestros canales

Establecer una rutina de cuidado capilar con los productos acordes al tipo de raíz es ideal para evitar la irritación de la capa protectora, la cual puede ser afectada por múltiples factores, por ejemplo, el exceso de rayos solares la debilita por completo.

De acuerdo a la información divulgada por Mayo clinic, los cambios hormonales también debilitan el cuero cabelludo por completo, debido a las alteraciones que tiene el organismo.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos comerciales para fortalecer el cabello desde la raíz hasta las puntas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la piña.

La piña es una fruta rica en vitaminas y antioxidantes que aportan grandes beneficios al cabello, hidrata, evita la caída, acelera el funcionamiento de los folículos pilosos, según la información reseñada por Garnier.

¿Cómo debes aplicar la piña en el cabello?

Lo más recomendable es que la persona prepare una mascarilla de piña con gel de aloe vera, dos productos naturales que nutren el cabello por completo y aplique la mezcla una vez a la semana, debe dejar actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el resultado del proceso antes mencionado la persona podrá notarlo en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar el uso de tratamientos químicamente invasivos.

