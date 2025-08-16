¿Quieres tener la piel de porcelana? Este es el aceite natural que hidrata la piel a profundidad y evita las arrugas

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de rayos solares es uno de los factores más perjudiciales para la piel, ya que, reseca y debilita todas las capas del órgano más grande del cuerpo, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Nuda est, los cambios hormonales también debilitan las capas de la piel.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos estéticos para mantener la piel sana y radiante, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

El aceite de rosa mosqueta contiene propiedades vitamínicas, antioxidantes y regeneradoras que hidratan la piel a profundidad, mejoran su aspecto. De acuerdo a la información publicada en el portal Labiatae, dicho aceite previene el envejecimiento.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el aceite en el rostro?

Lo más recomendable es que antes de aplicar el aceite laves el rostro con el jabón de tu preferencia y dejes secar la piel. Posteriormente, debes aplicar tres gotas del aceite de rosa mosqueta y dejar actuar el producto durante 15 minutos, luego debes retirar los excesos.

En conclusión, para mantener la piel sana y radiante la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que debe asistir a una consulta dermatológica mínimo una vez al año.

Foto cortesía de: freepik

