¿Quieres tener la piel suave y brillante? Entérate de cuál es la mascarilla casera a base de avena que hidrata la piel

Los rayos solares en exceso son un factor negativo para la piel, ya que, deshidrata las capas a profundidad y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar la irritación del órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline plus, los cambios hormonales y de clima también afectan la piel de manera severa.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para mantener la piel hidratada y suave, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de avena en combinación con aloe vera y aceite de coco.

Según la información divulgada por Laboratorios Vichy, la avena contiene propiedades vitamínicas que nutren la piel, al tiempo que la suavizan y más al ser combinada con aloe vera.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en la piel y deje actuar el producto mínimo 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 30 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería asistir a una consulta dermatológica durante el año.

Foto cortesía de: freepik

