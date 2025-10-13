Rejuvenece la piel del rostro: descubre la mascarilla milagrosa que puedes preparar con solo dos ingredientes de tu despensa

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de rejuvenecer la piel se trata, no basta con aplicar productos cosméticos de marcas reconocidas o acudir a centros estéticos que le realicen técnicas novedosas, la alimentación también ayuda.

Expertos indican que algunos alimentos contienen nutrientes específicos que ayudan a mantener la salud de la piel y, en algunos casos, contribuye a un aspecto más juvenil.

¿Qué alimentos ayudan a rejuvenecer la piel?

Las uvas rojas, fresas, arándanos, espinacas, acelgas, sardinas, salmón, atún, almendras, nueces y semillas de chía, son algunos de los alimentos que al incluirse en la diete contribuyen con el cuidado de la piel.

Cabe acotar que, algunos alimentos no solo deben consumirse, también se pueden utilizar como parte del tratamiento de belleza y elaborar mascarillas, cremas exfoliantes, etc.

En acción

Aunque el envejecimiento cutáneo es un proceso natural que refleja el paso del tiempo, existen alternativas o tratamientos caseros que permiten rejuvenecer la piel. Una alternativa a considerar, consiste en recurrir a alimentos de la despensa para elaborar mascarillas, los cuales además de aclarar la piel, disimular las manchas, ayuda a rejuvenecer la piel.

Para elaborarla necesitas mezclar en un recipiente la clara de un huevo, una cucharada y media de maicena, y una capsula de vitamina E. Una vez todo se compacte, aplicar sobre el rostro y dejar actuar entre 15 o 20 minutos. Al transcurrir el tiempo, retirar con abundante agua fría. La recomendación es aplicarla solo en la noche.

La clara de huevo ayuda a eliminar las células muertas y otras impurezas que quedan acumuladas en la piel. Con ello, también se previene la aparición de granos, espinillas y manchas, y le otorga luminosidad e hidratación al rostro.

