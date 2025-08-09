¡Sin necesidad de productos químicos! Despídete del frizz con esta mascarilla natural que puedes preparar en casa

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación de la raíz capilar es una de causas más frecuentes por la cual el cabello se encrespa y aparece el frizz, dado que, la capa protectora se irrita, al tiempo que los folículos pilosos no cumplen su función.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Garnier, el uso de herramientas de calor también causa frizz. Por lo tanto, en la actualidad hay un amplio abanico de tratamientos comerciales para combatir el frizz, pero también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La mascarilla a base de arroz, aceite de coco, miel y gel de aloe vera contiene propiedades vitamínicas que hidratan el cabello desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que combate el frizz rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes preparar la mascarilla de arroz?

Ingredientes

1 taza de arroz cocido.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de gel de aloe vera.

Preparación

Vierte el arroz y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y el aloe vera, mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla desde la raíz hasta las puntas con el cuero cabelludo sucio y deje actuar el producto mínimo durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el proceso antes mencionado debe realizarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cuero cabelludo.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación también es un factor influyente en las condiciones del cabello, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta saludable.

En definitiva, para mantener el cabello libre de frizz la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube