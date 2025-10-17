¿Te hiciste mechas? Entérate de cuál es la mascarilla natural a base de aceites naturales que hidrata el cabello decolorado

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de decoloración es uno de los más invasivos para la cutícula capilar y más cuando la persona lo realiza constantemente con productos químicamente invasivos, lo cual puede desencadenar la irritación de la raíz.

De acuerdo a la información divulgada por Inpylus, la decoloración puede generar la presencia de caspa y disminuir la actividad de los folículos pilosos.

En ese sentido, actualmente existe un amplio abanico de tratamientos comerciales que hidratan el cabello decolorado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

