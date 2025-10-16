¿Tienes el cabello decolorado? Conoce cuál es la mascarilla rica en vitaminas que hidrata desde la raíz hasta las puntas sin dañar el color

Suscríbete a nuestros canales

La decoloración es uno de los procesos más invasivos y dañinos que sufre el cabello, por ende, lo más recomendable es que luego de hacerlo la persona lo hidrate a profundidad, con la finalidad de evitar la irritación de la capa protectora.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Hshairclinic, la decoloración daña por completo los aceites esenciales del cabello, lo cual es perjudicial.

Por lo tanto, en la actualidad existe un amplio abanico de tratamientos comerciales que hidratan el cabello decolorado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

