¿Tienes el cabello seco?: así lo recuperas en casa con el secreto milagroso de los mejores estilistas del mundo

¿Tienes el cabello seco y no sabes por qué? Entre las principales causas de este efecto o textura tan poco estética, destaca la exposición al calor por medio de herramientas de secado o estilizadoras, los rayos UV y la contaminación, explican expertos de L’Oreal París.

No obstante, acotan que “el pelo seco se debe principalmente a la falta de aceites naturales que actúan como lubricantes a lo largo de la fibra capilar”.

¿Qué provoca el cabello seco?

Según el sitio web Healthline una melena seca es el resultado del uso de herramientas de calor, determinados métodos de peinados y algunas afecciones médicas.

Pero, debes tener en cuenta que no son los únicos responsables, también la dieta y una mala hidratación repercuten directamente en el pelo, su apariencia y vitalidad.

Por otra parte, las condiciones ambientales y los hábitos de cuidado contribuyen al cabello seco.

Afortunadamente, realizar algunos cambios en el estilo de vida e implementar algunos tratamientos ayudarán a recuperar la melena, haciéndola más fuerte y sana.

En casa

Estilistas compartieron a Vogue algunos trucos que puedes llevar a cabo desde casa para hidratar el cabello y combatir la sequedad. Entre las recomendaciones destacan:

1. Aplicar mascarillas que duren entre 15 y 20 minutos. “Lo ideal para hacer un tratamiento de choque es lavar el cabello, dejar la mascarilla puesta toda la noche y aclarar al día siguiente con abundante agua. Es lo que llamo ‘baños de noche’ y funciona cuando el pelo está muy seco”, explica el estilista Gabriel Llano.

2. Practicar la regla del 3 en cada lavado. Este método consiste en lavar y acondicionar como de costumbre, y adicionalmente, se recomienda un tercer paso que ayuda a mantener la hidratación y protección. Aplicar un aceite, crema o acondicionador sin aclarado, o sérum para sellar las puntas abiertas, por ejemplo.

3. Realizar mascarillas con aceite de coco con aguacate. Mezclar ambos ingredientes hasta conseguir una textura similar a la mascarilla y aplicar sobre el cabello, cubrir con un gorro de ducha y dejar actuar por 15 minutos. Transcurrido el tiempo, lavar con abundante agua templada y dejar secar. El equipo de estilistas de Tacha comparte que esta mascarilla crea una película protectora sobre la hebra capilar y repara e hidrata el pelo dañado.

4. Procurar siempre que el cabello se seque al natural, esto según los expertos, es uno de los mejores tips para hidratar el pelo.

5. Usar mascarilla en lugar de acondicionador. Los expertos indican que las mascarillas son un tratamiento más intensivo e hidratan más, por lo que aplicarlas en lugar del acondicionador después de cada lavado durante unos días ayudará a recuperar más rápido la vitalidad del pelo.

