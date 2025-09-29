¿Tienes las axilas manchadas? Conoce cuál es la fórmula casera que aclara la piel fácil y rápido: solo necesitas tres ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El uso de productos químicamente invasivos es una de las causas más frecuentes por la cual la piel se mancha, especialmente la zona de las axilas que es una de las más delicada y de no ser tratada a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Laboratorios Vichy, los cambios hormonales también generan manchas en la piel.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para desmanchar la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el bicarbonato de sodio.

El bicarbonato de sodio en combinación con el zumo de limón y el aloe vera forman una especie de crema despigmentante que actúa rápidamente en la piel, gracias a las propiedades que contienen.

¿Cómo preparar la mezcla natural?

Ingredientes

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de zumo de limón.

2 cucharadas de aloe vera.

Preparación

Vierte el bicarbonato de sodio y el limón en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aloe vera y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mezcla

Se sugiere que la persona aplique la mezcla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe realízalo mínimo durante cinco días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar las manchas en las axilas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería asistir a una consulta dermatológica una vez al año, con el objetivo de evaluar las condiciones en las que se encuentra la piel.

