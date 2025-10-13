¿Tienes los codos resecos? Esta es la mejor crema hidratante que puedes preparar en casa con estos dos aceites milagrosos: así debes aplicarla en la piel

Suscríbete a nuestros canales

La constante exposición al sol es una de las causas más comunes por la cual se reseca la piel de los codos, ya que, es la que más está expuesta a lesionarse por factores externos y de no ser hidratada a tiempo con los productos correctos puede generar la presencia de manchas en la zona.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por La roche posay, la fricción con telas ásperas o elementos duros puede generar acumulación de células muertas en la zona y aparecen las manchas oscuras al instante.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para aclarar la piel de los codos, al tiempo de hidratar la zona, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la crema a base de aceite de oliva, aceite de coco y gel de aloe vera, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan la piel, al tiempo que contienen despigmentante natural que ayuda a aclarar las manchas.

¿Cómo aplicar la crema natural?

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el con un algodón húmedo.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado durante 20 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la presencia de manchas y la resequedad en los codos lo ideal es que la persona establezca una rutina de autocuidado con los productos acordes a su tipo de piel.

