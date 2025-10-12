¿Tienes los pies resecos? Prepara una crema hidratante que nutre la piel a profundidad: el gel de aloe vera es la clave

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es una de las causas más comunes por la cuales la piel se reseca, ya que, el órgano más grande del cuerpo requiere mantenerse hidratado, por ello, se sugiere que la persona ingiera mínimo siete vasos de agua al día, al tiempo de aplicar cremas hidratantes en la zona afectada.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica Montano Herrera, la fricción excesiva con las medias y calzados inadecuados también generan grietas en la piel.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para mantener la piel de los pies en buenas condiciones, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aloe vera.

La crema a base de gel de aloe vera, aceite de coco y miel es una excelente opción para hidratar la piel de los pies a profundidad, al tiempo que suaviza la zona afectada.

¿Cómo preparar la crema?

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharadita de miel.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren su totalidad. Agrega una cucharadita de miel y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una crema ligera. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la crema

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso de la crema con un disco de algodón húmedo.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo debe ser realizado durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentra la piel.

En definitiva, para evitar la resequedad de la piel de los pies debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, por ejemplo, disminuir la exposición constante al sol.

