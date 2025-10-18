¿Uñas cortas? Apuesta por una manicura japonesa: experta explica cómo lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

Contrario a lo que se cree, las uñas cortas también tienen su encanto, y va más allá de lo fácil que resulta el mantenimiento. Esta manicura es práctica, elegante, minimalista y versátil.

Las uñas cortas son ideales para una rutina diaria activa, al tiempo que permiten diseños creativos que van desde lo clásico hasta lo moderno.

¿Cuál es el poder de las uñas cortas?

Esta manicura o (no) manicura como la denominan los expertos de Vogue son uñas cuidadas, de aspecto saludable y muy cortas, e incluso sin rastros de color.

A esta manicura que también se le conoce como manicura japonesa o nonicura se le concede un poder rejuvenecedor superior al de cualquier otra manicura.

Según la experta Jennifer Silverio, la manicura japonesa consiste en lucir uñas cortas, hidratadas, nutridas y sin pintar. Es decir, lucirlas de aspecto natural.

¿Cómo lograrlas?

La experta explica que “el principio fundamental es lograr unas uñas hidratadas y nutridas pero con un aspecto natural. Se basa en un cuidado gracias a productos naturales para lograr un aspecto saludable. Al finalizar, las uñas adquieren un tono rosado natural y un brillo muy especial”.

Refiere Vogue, ese brillo y tono rosado a los que hace alusión Silverio, es sinónimo de frescura, salud y juventud.

Por otra parte, una manera de conseguirlo es utilizando aceites para las cutículas y cremas de mano con protección solar, pues con ello ayudas a evitar las manchas en las manos y a mantenerlas cuidadas e hidratadas.

Si tienes dudas, no lo dudes, las uñas cortas han vuelto no solo porque son superprácticas, sino que además, se ven increíbles tanto al natural, como con infinidad de colores.

