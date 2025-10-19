¿Nuevo proyecto? Experto en coaching y liderazgo aconseja cómo gestionar el miedo a lo desconocido

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo proyecto está cargado de ideas e ilusiones, pero lo que pocos hablan es del miedo que acompaña todo. Lanzarse en una nueva aventura, sin importar el ramo, siempre traerá mariposas en el estómago. En ocasiones este miedo puede llegar a paralizarnos, lo que significa el paro total o parcial en el desarrollo de la idea.

Para evitar esto, y dejar que todo fluya como debe ser para tener éxito en lo ideado, es necesario saber canalizar el miedo que se siente antes de cada plan. ¿Pero cómo hacerlo? Simplemente hay que hacer de ese miedo el mejor aliado. Sigue leyendo para que conozcas cómo decirle adiós al miedo.

Proyecto exitoso sin miedo

Plan

Tener las cosas claras disminuirá el chance de error, por ende, estarás más seguro. Y la seguridad da confianza. Tener un plan escrito de cada paso a seguir será de gran ayuda para disminuir la incertidumbre, principal alimento del miedo.

No hace falta tener la lista completa para comenzar a ejecutarla, simplemente ve realizando las ideas que ya tengas claras. Habrá otras que podrás ejecutar con el tiempo.

Pruebas

El ensayo y error es la mejor manera de visualizar por concreto tu idea, pudiendo mejorar, pulir, y en algunos casos eliminar, partes de la idea original. De esta forma podrás tener una pequeña muestra de cómo será el resultado en gran escala.

Las opiniones recibidas te darán confianza, ya que sabrás si necesitas agregar o perfeccionar algún detalle final para un mejor resultado.

Identificar pros y contras

Una vez hecha la prueba, podrás identificar fortalezas y debilidades de tu idea. De esta forma verás que nadie es perfecto, sino que la perfección la logras con el día a día.

Así podrás alejar el miedo sintiéndote seguro de las bondades del producto, pudiendo fortalecer sus debilidades.

Éxito

Por último, pero no menos importante, está visualizar tu éxito ya que te dará la confianza que necesitas para disminuir el miedo que sientes.

No confundas esta visualización de éxito con arrogancia, esta está relacionada con el optimismo y la buena actitud.

Imagínate en una posición de triunfo para aumentar tus energías y posibilidades de conseguirlo realmente. Recuerda que todo está en la actitud.

