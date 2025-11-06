Te has estado colocando mal el desodorante: farmacéutico español aclara la forma correcta de colocarlo

Suscríbete a nuestros canales

El desodorante es un producto de higiene personal diseñado para eliminar o disimular el mal olor corporal, especialmente en las axilas. Su función principal es combatir las bacterias que se desarrollan con el sudor y que son las responsables del mal olor.

Aunque el sudor por sí mismo no huele, cuando entra en contacto con las bacterias de la piel, se produce un olor desagradable. Los desodorantes suelen contener fragancias, agentes antibacterianos y, en algunos casos, antitranspirantes que ayudan a reducir la cantidad de sudor al bloquear temporalmente los poros.

Usamos desodorante para mantener una sensación de frescura y limpieza a lo largo del día, así como para evitar la incomodidad o el malestar social que puede causar el mal olor.

Según el farmacéutico Eduardo Palomera, muchas personas están aplicando el desodorante de forma incorrecta y por eso su eficacia disminuye notablemente.

Palomera explica que aplicar el desodorante justo después de hacer ejercicio o al salir de la ducha es un error común. En esos momentos la piel está húmeda o sudorosa, lo que impide que el producto se adhiera bien a la superficie de la piel y que sus principios activos penetren los poros.

Además, muchos desodorantes son también antitranspirantes, por lo que si la piel ya está mojada o se está sudando, el efecto queda comprometido.



¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo?



El consejo de Palomera es aplicarlo sobre piel limpia y completamente seca, por ejemplo por la mañana, antes de hacer ejercicio, vestirse o sudar significativamente.

Además, recomienda que algunos especialistas incluso lo apliquen por la noche, cuando las glándulas sudoríparas están menos activas, para que el producto penetre mejor y ofrezca una protección más duradera al día siguiente.



Y, en caso de reaplicarlo durante la jornada, se debe limpiar bien la axila y asegurarse de que está completamente seca antes de volver a aplicar.

Por ende, aplicar desodorante cuando la piel está húmeda o sudada puede neutralizar su efectividad; aplicarlo en el momento óptimo mejora su rendimiento.

