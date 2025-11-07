Ángel Alfonzo: Venezuela necesita ecosistemas vivos para crecer y construir país

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, emprender se ha convertido en mucho más que una alternativa económica: es una expresión de resiliencia, ingenio y esperanza. En medio de los desafíos cotidianos, millones de venezolanos han decidido apostar por sus ideas, transformar necesidades en oportunidades y construir negocios que no solo generan ingresos, sino también identidad y propósito.

Según el boletín Emprender en Venezuela: Navegando desafíos, optimizando recursos y forjando el futuro empresarial, publicado por Grant Thornton Venezuela en julio de 2025, alrededor de 4.7 millones de personas están involucradas en actividades emprendedoras. Además, la Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) dio un salto significativo, pasando de 18,6 a 27,6 por cada 100.000 habitantes en solo un año. Este crecimiento refleja un país que sigue creyendo en el poder de crear.

En un contexto tan vibrante y desafiante, nace la Feria Internacional de Emprendedores en Venezuela como una respuesta concreta a las necesidades del contexto emprendedor. Ángel Alfonzo, su director, explica que FIPEV surgió al observar cómo muchas iniciativas se quedaban a mitad de camino por diversas razones.

“Nace de la necesidad real de ofrecer orientación práctica y una guía clara del paso a paso que requiere transformar una idea en un negocio sostenible. Observamos que muchos proyectos se quedaban a mitad de camino por falta de estructura, acceso a formación o alianzas, y decidimos crear un espacio donde todos esos elementos pudieran encontrarse”, comenta.

Pero esta iniciativa no es solo un evento de tres días. Es un movimiento que busca generar conexiones reales y duraderas. Alfonso lo describe como un ecosistema de encuentros tangibles, donde las relaciones que se inician pueden convertirse en alianzas, proyectos y oportunidades a largo plazo.

“Queremos que las relaciones que se inicien en el evento se transformen en proyectos, alianzas y oportunidades a largo plazo. Por eso, estamos generando una comunidad activa de emprendedores, instituciones, marcas y especialistas que continúe trabajando de manera articulada incluso después de la feria”, destaca.

Esta primera edición se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el Centro Comercial Líder, en Caracas. Durante tres días, el espacio se transformará en un punto de encuentro para quienes creen en el emprendimiento como motor de cambio y progreso.

Es así como FIPEV busca mezclar el talento, la colaboración y la visión de futuro. Porque cuando las ideas se acompañan, se forman redes y se comparten conocimientos, el camino emprendedor se vuelve más claro, más fuerte y mucho más esperanzador.

Z3D: ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar los seis sectores clave que estarán representados en esta primera edición?

AA: Nos guiamos por las necesidades actuales del mercado venezolano y las áreas donde el emprendimiento está mostrando mayor dinamismo: gastronomía, tecnología, moda, bienestar, educación y sostenibilidad. Cada sector representa una oportunidad real de crecimiento y generación de empleo dentro del país.

Z3D: ¿De qué manera integrarán a emprendedores emergentes con marcas consolidadas para fomentar colaboraciones sostenibles?

AA: FIPEV está diseñado para ser un punto de encuentro entre la educación, la formación y la creación de alianzas estratégicas. A través de foros, mentorías, ruedas de negocio y actividades de networking, buscamos que los nuevos emprendedores puedan aprender directamente de quienes ya han recorrido el camino con éxito y generar colaboraciones que trasciendan el evento.

Z3D: ¿Cómo visualizas el rol de eventos como FIPEV en la articulación y fortalecimiento continuo del ecosistema emprendedor venezolano? ⁠

AA: Venezuela necesita ecosistemas vivos para crecer y construir país. Este tipo de espacios permiten que quienes tienen talento, ideas o proyectos encuentren orientación, herramientas y una red de apoyo para profesionalizarse y escalar sus iniciativas. FIPEV pretende ser un catalizador que impulse a una nueva generación de emprendedores con visión global y compromiso local.

Z3D: ¿Cuál es el impacto que se busca lograr en los emprendedores venezolanos?

AA: Buscamos que cada persona que asista evolucione, no solo en conocimientos, sino también en mentalidad y visión de negocio. Nuestro propósito es inspirar a través de ejemplos reales y tangibles, demostrando que sí es posible emprender, crecer y triunfar desde Venezuela.

Z3D: ¿Cuáles son las principales debilidades que se atenderán en el evento de cara al emprendimiento en el país?

AA: La falta de educación y formación empresarial sigue siendo una de las principales debilidades. Muchos emprendedores inician sin estructura, sin planificación financiera ni orientación estratégica. FIPEV busca cerrar esa brecha a través de conferencias magistrales, talleres y asesorías que ofrezcan conocimiento práctico.

Z3D: ¿Cuál es el papel de figuras como Marjorie Haddad en la construcción de emprendimientos venezolanos con mayor éxito?

AA: Marjorie representa el caso de éxito venezolano con propósito, una mujer con convicción y disciplina que demuestra que la pasión y la constancia son la base de cualquier logro.

Z3D: Más allá de las conferencias, ¿cuáles son las actividades que podrán aprovechar los asistentes en el evento?

AA: FIPEV es un ecosistema integral. Además de las conferencias, los asistentes podrán participar en ruedas de negocio, clases magistrales, experiencias inmersivas, zona gastronómica, exhibiciones, espacios de networking y presencia de aliados comerciales, institucionales y patrocinantes que permitirán mostrar todo el potencial del talento venezolano.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas @fipevoficial

