Bárbara Reyes: El mayor reto para mí en este proceso, es eso, confiar en el proceso

La maternidad está llena de altos y bajos, es una montaña rusa de emociones que puede resultar muy difícil, pero que vive con paciencia y amor. Es una experiencia muy bonita y gratificante que está llena de momentos que pueden transformar la vida de cualquier mujer, así inició la conversación con Bárbara Reyes.

Licenciada en Comercio Internacional, madre de una niña de un año y medio, quien recibió la noticia de que se convertiría en madre no en el momento ni en las circunstancias deseadas, sin embargo, como dice el refrán “si la vida te da limones, has limonada”, y así lo asumió.

Hoy, trabaja de sol a sol para darle todo a su hija, a esa personita que le dio la fuerza necesaria y la motivó para materializar lo que siempre fue un sueño, y hoy es una realidad. “Siempre me ha interesado lo que es el arte, la creatividad y desde hace tiempo ha sido un sueño para mí crear un emprendimiento.

Eso, en pocas palabras, ha sido parte del proceso de resiliencia de una madre soltera que decidió emprender y hoy comparte con Zona 3D, de qué trata Milú Aroma, su emprendimiento de velas aromáticas y decorativas, que inició hace un año y siete meses, y con las que Bárbara busca transmitir paz y calma.

Z3D: ¿Ejerces tu profesión?

BR: No. Actualmente no la ejerzo, la ejercí en un momento de mi vida, pero ahorita estoy dedicada más a lo que es este emprendimiento, para darle mucho amor, mucha constancia, perseverancia, que es lo que se necesita para que pueda crecer un poco más.

Z3D: ¿Cómo nace Milú Aroma?

BR: Soy muy buena con las manualidades, pero lo que me motivó fue mi hija. Su llegada hizo madurar esa parte de mí, y querer atreverme y hasta materializar este emprendimiento. La verdad tenía como un sueño de emprender, no sabía en qué, pero una vez que ella llegó a mi vida, todo tomó forma. De hecho, Milú Aroma es en honor a su nombre, es la combinación de los nombres de mi hija Mía Lucía, y quiero reflejar por medio de mis productos lo que ella me transmite a mí, que es paz, fe, amor y constancia.

También de la mano de Dios, que puso como ese sentir en mí y esa visión para poder dedicarme a crear las velas aromáticas, los aromas, los splash.

Obvio, que para ello me formé en un curso. Uno fue dedicado totalmente a lo que son las velas aromáticas y las velas decorativas, y otro dedicado a los splash home, textil, aromatizadores de carro, y sales aromáticas.

Actualmente estoy trabajando en ambientadores para closets, y próximamente los sacaré a la venta.

Z3D: ¿Cómo hace Bárbara para manejar sus tiempos entre la maternidad y el proceso creativo que conlleva Milú Aroma?

BR: Yo digo que de la mano de Dios. Es el que me abre el camino, el que abre el tiempo para poder dedicárselo a mi hija, a mi trabajo como tal, y a este emprendimiento que es a lo que me quiero dedicar. Dejarle como un legado a ella por medio de esto que me parece algo muy bonito, aparte de rentable e inspirador. Manejo mis tiempos atendiendo a mi hija, aunque también cuento con la ayuda de mi madre, ella ha sido mi motor, de verdad que si no la tuviera a ella, no pudiera.

Además, en los tiempos libres, donde ella está durmiendo, donde está jugando, me organizo para hacer mis velitas, para sacar los pedidos. Todo ha sido con constancia, con perseverancia, y sin dormir; porque yo trabajo actualmente de promotora, anfitriona y llego a casa tardísimo, casi a las 12 de la noche, y llego a atender a mi bebé, porque ella me espera, la duermo, y en la madrugada me dedico a hacer velas. También hago postres.

Z3D: ¿Dónde compra los materiales para realizar sus productos?

BR: La mayoría de los materiales son importados, por lo menos lo que son las esencias vienen desde Argentina. La profesora que me formó es quien me provee todos estos materiales, la cera de soja, las esencias, ella las importa desde allá, y yo las adquiero.

Z3D: ¿Qué caracteriza a tus productos?

BR: Me parece que es algo innovador, ya que no son las típicas esencias sintéticas que puedes conseguir comercialmente, sino que son aromas más puros, más concentrados y por ende huelen totalmente diferente. Y hasta lo que te transmite es totalmente diferente a un aroma sintético. Además, siempre estoy practicando, son mis ganas de aprender y mi constancia que me llevan a buscar la fórmula correcta y a dar con el resultado que se quiere tener.

Z3D: Una vez inicias las pruebas de un nuevo producto, ¿cuánto te lleva decir, "Ya estoy preparada para venderlo"?

BR: Puede ser alrededor de dos meses haciendo ensayo y error. Las velas, como es algo artesanal, hay que trabajarlas con mucha paciencia, con mucho cuidado y pues a veces no estamos acostumbrados a eso, a veces queremos hacer todo rápido y eso mismo es lo que nos lleva a cometer errores. Esto es un trabajo de paciencia y dedicación, por eso cuando me mandan a hacer pedidos específicos, yo siempre digo, "dame una o dos semanas de anticipación." Porque es lo que se necesita para hacer un trabajo prolífico. Trabajo para entregar algo excelente, porque eso es lo que a mí me gusta, la excelencia.

Z3D: ¿Dónde se consiguen tus productos?

BR: Por ahora vendo únicamente a través de mis redes sociales y de boca a boca. A través de la experiencia que tiene cada cliente que ha creído en mí, que ha comprado mis velitas y si quedan a gusto las recomiendan y me vuelven a comprar.

Z3D ¿Qué planes tiene Bárbara con Milú Aroma?

BR: Mi visión a futuro con Milú Aroma es que crezca. Que crezca como una marca genuina, una marca que se caracteriza por la fe y la persistencia. Quiero algún día tener un establecimiento físico, incluso un taller donde pueda dictar cursos y preparar a otras mamás, a hombres y mujeres que deseen emprender, y hacer velas artesanales, porque aparte es una fuente de ingreso. Me encantaría generar empleo, me encantaría que las personas vivieran la experiencia olfativa completa en un sitio físico, esa es más o menos mi visión.

Z3D: ¿Tienes algún socio o estás trabajando sola?

BR: Por ahora estoy trabajando sola. Mi socio es Dios. Yo creo muchísimo en Dios. Desde que pasé todo mi proceso con mi hija me he agarrado mucho de su mano, y todo lo que hago de ahora en adelante siempre lo pongo primero en sus manos, y creo que no hay mejor socio que él, de verdad que sí. Incluirlo en mi día a día ha sido lo mejor que me ha pasado.

Z3D: ¿Qué es lo más difícil que se te ha presentado en este proceso?

BR: El mayor reto para mí en este proceso, es eso, confiar en el proceso. Para mí ha sido algo valga la redundancia, retador. Incluso cuando las circunstancias se ponen en contra, que eso nunca falta.

A veces uno se pregunta si vale la pena continuar, porque no es fácil crecer como emprendedora. De hecho, te das cuenta que quienes crees que te van a apoyar son los que menos te apoyan.

Pero nada, todo es con constancia, con perseverancia, aunque no tengas ni un me gusta en el primer momento, hay que continuar, porque en algún momento alguien lo va a ver, alguien le va a gustar y te va a impulsar, va a creer en ti y de esa persona van a venir muchísimas más.

Z3D: ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción?

BR: La mayor satisfacción es ver cómo algo hecho con mis manos transforma un espacio y una emoción. Y como mi historia de ser mamá soltera puede transformar la vida de otras personas, de que sí se puede salir adelante intentándolo y creyendo en Dios y haciendo las cosas bien. No tomar atajos, sino hacerlo con constancia y con perseverancia. En algún momento se va a lograr.

Z3D: ¿Qué le recomiendas a las personas que quieren emprender?

BR: Desde mi perspectiva como madre, recomiendo que nunca vean un hijo como un impedimento, sino como su mayor motivación, como la fuerza que va a sacar de ti, desde lo interno eso que tenías apagado, eso que cuando tú no creas en ti, vas a tener que hacerlo porque tienes a una personita observándote todos los días y tú quieres ser el mayor ejemplo para esa persona que está en crecimiento. Entonces, que no es impedimento, que con constancia, fe y perseverancia sí lo puedes lograr paso a paso, un día a la vez, sin compararte con otros. Todo lleva tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Todos tenemos un tiempo para cada cosa, todos tenemos un proceso, unos más difíciles que otros, pero si nos agarramos de Dios, no vamos a perecer, siempre vamos a ver la luz al final del túnel.

Para aquellos emprendedores como tal, incluso madres, les doy el mismo consejo, que nunca se cansen de insistir, de persistir, que en algún momento llega ese golpe de suerte, que todos los días lo intentas y aunque te sientas en el mismo lugar estás avanzando. Elogiarse, darse ánimos a sí mismo, que eso es el mejor piropo que puedes tener. Que tú mismo creas en ti. Cuando crees en ti y en la fortaleza que tienes, eres invencible. Ningún comentario negativo puede llegar a ti porque sabes hacia dónde vas. Establecerte una meta clara, establecer objetivos y trabajar todos los días. Cada paso que das cada día te está dirigiendo hacia eso que quieres alcanzar.

