Dorian Banezca: El guía que te lleva a recorrer la flora, fauna e historia de Caracas junto a excursionistas expertos

Acamparavila es un proyecto que inició hace 11 años por un grupo experimentado de guías de naturaleza. La pasión por Venezuela los impulsó a ofrecer experiencias seguras, ecológicas e informativas en el Waraira Repano y a nivel nacional. Se han consolidado como una referencia para recorridos y el contacto directo con la flora, fauna e historia del país. Fundado por Dorian Banezca, Acamparavila cuenta con más de 35 rutas en diferentes niveles, que van de nivel bajo a alto dentro de El Ávila y, unas 12 rutas en el interior del país, ida y vuelta o pernocta.

Z3D: ¿De dónde surgió la idea de dar a conocer los lugares más representativos del país?

DB: Iniciamos las actividades en septiembre de 2014, siendo conscientes de la creciente contaminación y profundo desconocimiento de las normas que buscan preservar los parques nacionales. Por ello, buscamos crear una ventana que generara un impacto positivo desde nuestro espacio y El Ávila nos permitió dar inicio a una propuesta diferente, ecológica, segura e informativa. Bajo los mismos parámetros, hemos recorrido destinos tales como: Amazonas, Roraima, Guárico, Vargas, Yaracuy, Cojedes, Mérida, Isla La Tortuga, entre otros.

Z3D: ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al trabajar con el turismo venezolano?

DB: La poca información, formación y cultura sobre temas ambientales y su relación con el turismo. Las arraigadas prácticas como el sonido en altavoz, manejo de desechos orgánicos e inorgánicos, ingreso de animales domésticos a zonas no permitidas, creación de fogatas, entre otros.

Z3D: ¿Qué diferenciador han intentado mantener en Acamparavila?

DB: Una modalidad ecológica, segura e informativa que brinda espacios de conexión. Manejamos grupos pequeños que son orientados por guías capacitados en flora, fauna e historia de la zona visitada, con la finalidad de fortalecer el sentido de pertenencia a través del conocimiento.

Z3D: ¿Cómo seleccionan los destinos, las actividades de senderismo y paseos que ofrecen? ¿Garantizan la seguridad y la logística en los tours?

DB: Todos en el equipo somos viajeros y exploradores. Por tal razón, realizamos recorridos con propósito, que luego evaluamos para desarrollar con participantes. Chequeamos el inventario turístico, los servicios, la seguridad, los aliados locales y atractivos naturales.

Z3D: ¿Qué técnicas emplean para manejar la dinámica de un grupo y asegurar que todos disfruten de la experiencia?

DB: Tenemos protocolos que comprenden dinámicas y ritmos que aseguren el disfrute del grupo. Un guía de inicio, uno medio y uno de cierre aseguran el desarrollo de la ruta. A su vez, se establecen paradas informativas, formularios de inscripción, protocolos en caso de emergencia, entre otros.

Z3D: ¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo como guía turístico?

DB: Poder fortalecer el sentido de pertenencia ante lo nuestro y apoyar a muchos en el logro de sus metas o sueños. Al asumir la responsabilidad de guía, uno tiende a ser un embajador del país y de las buenas prácticas, motivando a otros a ser ejemplo de lo posible.

Z3D: ¿Cómo promueve la conservación y el respeto por el medio ambiente entre los participantes?

DB: Por diferentes canales. Por un lado, nuestras redes sociales están enfocadas en promover la visita consciente, el respeto ante las normas de preservación y el reconocimiento de la biodiversidad e historia. Por otro lado, los guías, en cada fase del viaje, exaltan lo visible e invisible, aunado a consejos que den ideas reales sobre un menor impacto ambiental. Por último y no menos importante, asesorando a cada participante, antes, durante y después de la ruta para estimular la práctica de medidas ecológicas al visitar espacios con o sin nosotros.

Z3D: ¿Alguna recomendación para los jóvenes que quieren dedicarse a dar a conocer las bellezas naturales y culturales de Venezuela?

DB: Estudien mucho y reconozcan su valor potencial. Venezuela y el mundo, más que apasionados, necesita gente capacitada que eleve la calidad de los viajes y sus experiencias. Piensen en los detalles que marcarán para bien los corazones de quienes han decidido confiar en sus organizaciones. La educación es clave para proteger todo lo que se ama.

Por: Karla Guzmán