Manuel Lara: La esencia de mi proyecto es una forma profunda de conectar con la identidad de Caracas a través del arte gráfico

Manuel Alejandro Lara «Manu» es diseñador gráfico de la Universidad José María Vargas. Posee Maestría en Historia del Diseño Gráfico e Industrial en Venezuela (Universidad Central de Venezuela). Es director de arte y comunicador visual especializado en fotografía arquitectónica, conceptual, diseño e ilustración. Desde el 2018 hasta el momento sigue realizando colaboraciones con artistas gráficos, así como reimaginando la ciudad desde la gráfica y el diseño. Desde su proyecto gráfico @greetingsccs tiene la intención de preservar la memoria en el panorama contemporáneo de la ciudad a través de piezas impresas en digital y en serigrafía.

Z3D: ¿Cómo nació Greetings From Caracas?

ML: La idea surgió en 2015. Ese año me di cuenta de una ausencia importante: no existía un archivo gráfico reciente y contemporáneo que documentara las edificaciones de nuestra ciudad. Esto me llamó mucho la atención, sobre todo después de haber estado en España el año anterior, donde pude observar el gran orgullo y la rica cultura que tienen en torno a su patrimonio urbano. Allí es común ver réplicas de la Puerta de Alcalá o la Plaza de Cibeles en los hogares, lo que me hizo reflexionar sobre la identidad caraqueña. Aunque en Caracas hay un fuerte orgullo de ser caraqueño, sentí que no siempre prestamos suficiente atención a nuestra identidad e infraestructura urbana. Fue entonces cuando mi motivación se centró en crear un testimonio visual del legado de la ciudad. Quería construir una narrativa gráfica que contara nuestra historia colectiva, que transmitiera un sentido de pertenencia y que, en definitiva, registrara Caracas más allá de las experiencias individuales. La chispa inicial se encendió con mi primera ilustración: el Pasaje Zingg, en la avenida Universidad. Aquel día al pasar por allí, reviví los recuerdos de mi infancia, de cuando iba con mi mamá a reparar la licuadora en ese icónico centro comercial de los años 50. Esa experiencia personal se convirtió en la inspiración para dar vida a @greetingsccs, un proyecto gráfico y visual donde busco reconocer, reinterpretar y reimprimir la esencia de Caracas mediante la gráfica.

Z3D: ¿Qué significado tiene para ti “reconocer, reinterpretar y reimprimir la ciudad”?

ML: Es la esencia de mi proyecto, una forma profunda de conectar con la identidad de Caracas a través del arte gráfico. “Reconocer la Ciudad”: implica una investigación gráfica profunda. Es observar in situ los edificios emblemáticos y consultar documentos, incluso conversar con la gente, para redescubrir los íconos arquitectónicos que definen la ciudad. Se trata de entender la historia y la esencia de cada lugar. “Reinterpretar la Ciudad”: es transformar lo reconocido. Creo síntesis gráficas utilizando una gráfica lineal y el estilo flat-art, centrándome en las fachadas frontales. El fondo blanco no es un vacío, sino un lienzo que resalta los colores y las formas. Es mi manera de hacer que estas fachadas "hablen" de nuestra cultura de una forma fresca y contemporánea. “Reimprimir la Ciudad”: finalmente, reimprimir es compartir estas imágenes. Al materializar estas ilustraciones, busco preservar la memoria y la identidad caraqueña a lo largo del tiempo. Con cada pieza, deseo que la gente reflexione sobre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, transmitiendo este mensaje con simpleza, nostalgia y creatividad visual.

Z3D: ¿Cuál es la importancia de mantener la identidad cultural de nuestra ciudad y promover el cuidado de la misma?

ML: Mantener la identidad cultural de Caracas y promover su cuidado es el pilar de mi proyecto. Mi trabajo, que comenzó en 2015, busca reconocer y reinterpretar las edificaciones emblemáticas de la ciudad. Uso postales antiguas para redescubrir esos íconos arquitectónicos que nos definen. Estas fachadas no son solo edificios; son la voz de nuestra identidad cultural. A través de la observación in situ, la investigación y las entrevistas, transformo estos elementos en síntesis gráficas. Al hacer esto, preservo la memoria y la identidad caraqueña a través del tiempo. Es crucial cuidar nuestra ciudad porque es un espejo de quiénes somos. Al preservar estos espacios, invitamos a la reflexión sobre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Mi meta es fomentar este sentido de pertenencia y asegurar que las futuras generaciones conecten con Caracas.

Z3D: ¿Cómo es el proceso creativo de cada pieza?

ML: Es fundamental porque, como bien dicen, "el medio es el mensaje". Busco crear no solo objetos artísticos, sino también piezas decorativas y funcionales que le hablen a la gente y resalten su identidad. Por eso, mis ilustraciones las ves en tazas, bolsos, cojines, postales y afiches. Incluso, lo más reciente es la reinterpretación de los colores de las estaciones del Metro de Caracas. Mi punto de partida siempre es la ciudad.

Z3D: ¿Algún artista que haya inspirado tu trabajo?

ML: Muchos. Andy Warhol, Cruz Diez, Mateo Manaure, movimientos como la Bauhaus y el Pop Art.

Z3D: En medio de la búsqueda de inspiración has interactuado con un sinfín de personas. ¿Podrías contarnos una anécdota inolvidable?

ML: Muchísimas desde conocer a arquitectos a quienes he tenido el honor de reinterpretar sus obras en la ciudad, como a estudiantes de diseño quienes desean conocer y explorar sus gustos y sus estilos. Han sido 10 años haciendo lo mejor posible por y para Caracas y sus ciudadanos.

Z3D: Un mensaje para los jóvenes que desean hacer algo diferente en Venezuela, pero no saben por dónde empezar. ¿Es viable emprender digitalmente?

ML: Totalmente viable. Lo importante es romper con la inercia y el miedo. Lo que viene a partir de la exploración de lo que cada uno desea, es un camino y es embarcarse a navegarlo, con sus pros y contras. Creo que la base es la disciplina, la constancia y la fe.

Z3D: Hoy en del Día de Caracas, cuéntanos ¿cuál es tu sitio favorito de esta hermosa ciudad y por qué?

ML: Son muchísimos. La Pastora y su Iglesia, es uno y me habla del lugar de donde vengo, el segundo son Las Torres del Centro Simón Bolívar. Es un punto donde la ciudad se convirtió realmente en una metrópolis moderna y está hermosamente diseñada. Por último, pero no menos importante, disfruto demasiado cuando tengo la oportunidad de estar en el Teatro Teresa Carreño. Un lugar increíble.

Z3D: ¿La mayor satisfacción al hacer lo que te apasiona, mientras enalteces la belleza de Caracas?

ML: Que las personas fijen su mirada en los lugares de la ciudad y vean los lugares hermosos. Que tenemos la fortuna que nos rodeen en nuestro andar cotidiano por la ciudad, disfrutar y descubrir a diario, detalles que están allí y simplemente mirarlos con otros ojos.

