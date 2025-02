Timothée Chalamet en la carrera a ganar su primer Oscar

Suscríbete a nuestros canales

El film “Un completo desconocido” está ambientada en la vibrante escena musical neoyorquina de principios de los 60´ en pleno revuelo cultural, donde Timothée Chalamet interpreta a un enigmático joven de 19 años de Minnesota que llega al West Village con su guitarra y un talento revolucionario, destinado a cambiar el curso de la música estadounidense. Mientras entabla sus relaciones más íntimas durante su ascenso a la fama, se siente insatisfecho con el movimiento folk y, negándose a ser encasillado, toma una decisión controversial que resuena culturalmente en todo el mundo.

Se trata de la historia real detrás del ascenso de uno de los cantautores más icónicos del ámbito musical: Bob Dylan. Está dirigida por James Mangold y co-protagonizada por Elle Fanning y Monica Barbaro, y producida por Fred Berger, Alex Heineman, Peter Jaysen y Alan Gasmer.

“Hay dos versiones de una película de Bob Dylan que se podrían hacer –dice Chalamet–. Una versión es una clase magistral sobre un hombre que en general no te miraba a los ojos y el misterio que lo rodeaba, o se puede hacer algo insincero con su vida y su obra, una compilación de grandes éxitos que ignora el hecho de que su carrera no fue una trayectoria en línea recta. Jim supo encontrar el equilibrio entre desmitificar a Bob y no hacer algo obsecuente”.

Después de la pandemia de Covid-19 en 2020, hubo una serie de huelgas en la industria cinematográfica que retrasaron la producción. Esta demora permitió que Chalamet tuviera un período prolongado de preparación que afianzó aún más su comodidad con el papel y la comprensión del hombre a quien iba a interpretar, junto con su habilidad como músico y cantante. “Cuando entré allí, no hubo vuelta atrás –dice Chalamet–. Estaba inmerso completamente en la iglesia de Bob”.

Chalamet tenía un gran desafío por delante. Para Mangold, una versión de “Un completo desconocido” en la que los actores no cantaran era impensable. Mangold se basó en la entusiasta respuesta que tuvieron las voces reales de Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon en los papeles de Johnny y June Carter Cash en “Johnny & June: Pasión y locura”.

“No quería que Timmy desapareciera. Se trata de una actuación. Quería que Timmy llevara su persona a Bob. Si se convierte en una serie de gestos copiados e imitaciones vocales, ahí no hay nadie”, dice el director.

El productor Heineman agrega: “Como diría Jim, uno tiene que crear su propia versión del personaje. No se puede simplemente imitar o tratar de crear exactamente a la persona. Así que, aunque Timothée estudió a Bob concienzudamente y obviamente aprendió la música y todo sobre el mundo en el que vivía Bob, también creó su propia versión de Bob”. Chalamet estudió música intensamente y se entrenó durante cinco años, lo que le permitió no solamente perfeccionar las habilidades necesarias sino también explorar las canciones de Dylan y apropiarse de ellas. Entretanto, Chalamet y el preparador de voz Eric Vetro miraron horas de actuaciones y entrevistas de Dylan, prestando atención a los pequeños detalles, como su postura y cómo eso influía en la voz.

“Si se quiere plasmar realmente la esencia de Bob, es muy complejo–dice Vetro–. Su voz tiene muchas cualidades diferentes. Es un poco como un vino. Pero Timothée tiene buen oído. Es capaz de captar muy rápidamente una idea y sabe cómo llevarla a la práctica como actor”.

La aptitud del actor también se aplicó al instrumento de Dylan, según el preparador de guitarra Larry Saltzman. Durante los años en los que se atrasó la producción, Chalamet dominó tanto la guitarra como la armónica. Su actuación incluye presentaciones en vivo de canciones icónicas de Dylan, lo que le agrega profundidad y autenticidad a la película.

“Cuando se aprende guitarra, hay algo rítmico que tiene que suceder, y yo creo que la gente nace con eso o no –dice Saltzman–. Y es muy importante cuando ves tocar a Bob porque él es una orquesta de una sola persona. Yo le mostraba una canción a Timmy y le explicaba «No te pongas nervioso si esto te lleva un tiempo. Es difícil.» Pero de alguna manera, en 90 segundos lo estaba haciendo. Realmente había habitado la persona y el músico que es Dylan”.

