Aprende a preparar panquecas con cinco ingredientes saludables: el desayuno ideal para los más pequeños de la casa

Las panquecas se han convertido es una de las opciones más utilizadas por las madres para el desayuno, ya que, el niño puede disfrutar de múltiple combinación de sabores y texturas, al tiempo que es una receta rápida de preparar en la mañana.

En ese sentido, en la actualidad existe un amplio abanico de recetas para hacer panquecas saludables y una de las más destacadas es la que se prepara con harina de avena, la cual contiene fibra soluble que beneficia al sistema digestivo, a su vez, también ayuda a reducir el nivel del colesterol, según la información reseñada por Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Guía completa para preparar panquecas saludables

Ingredientes

200 g de avena en hojuelas.

3 cambures picados en trozos pequeños.

2 cucharadas de miel.

3 huevos.

300 g de harina de avena.

Preparación

Vierte la avena en hojuelas y los huevos en un recipiente, mezcla los ingredientes hasta que se incorporen en su totalidad. Agrega los trozos de cambur a la mezcla y bate durante tres minutos. Añade la miel y la harina de avena a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Calienta un sartén por cinco minutos a fuego medio. Vierte dos cucharadas de mezcla para panquecas en el sartén y déjala cocinar durante seis minutos. Retira la panqueca del fuego. Rellena o decora la panqueca a tu gusto. Pica y consume.

Cabe destacar, que la referida recta rinde aproximadamente para 10 porciones medianas o según sea el caso, pero también todo dependerá del tamaño de la panqueca.

En definitiva, las panquecas también son funcionales para una cena ligera luego de ejecutar una potente rutina de ejercicios.

Foto cortesía de: freepik

