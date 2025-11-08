Cachapa casera: reconocido chef revela los mejores trucos para convertir en plato gourmet una tradición ancestral

Suscríbete a nuestros canales

La gastronomía venezolana es muy variada y única; y entre las recetas de antaño se encuentra la cachapa. Masa que se elabora a base de maíz tierno, la cual puede estar acompañada de un sin fin de ingredientes.

La versatilidad de este plato es precisamente que te sirve para acompañarlo con el ingrediente que desees. Entiéndase proteínas como el cochino, o fiambre como jamón y queso. Todo dependerá de tus gustos.

Aquí te contamos cómo elaborar una deliciosa cachapa, a la cual podrás agregar más o menos azúcar, ya que, según la zona del país, se puede comer más o menos dulce.

Cachapa

Ingredientes

450 g de maíz en grano.

½ taza de leche.

2 huevos.

2 cucharadas de harina de maíz.

1 cucharada de azúcar.

1 cucharada de mantequilla.

Sal al gusto.

Foto: Freepik

Preparación

- Tritura todos los ingredientes, menos la mantequilla y los huevos, hasta obtener una consistencia no muy espesa.

- Agrega la mantequilla y los huevos y sigue batiendo un minuto más. Si queda muy líquida puedes agregarle un poco de harina de trigo para espesar.

- Deja reposar la mezcla 20 minutos en la nevera.

- Unta ligeramente mantequilla en un sartén de teflón antiadherente y vierte un poco de la mezcla, distribuyéndola por todo el sartén, hasta crear una circunferencia de aproximadamente 12 x 14 cm, y de unos 5 mm de espesor.

- Cocina unos minutos, por un lado, hasta que le veas que se crean hoyitos en la superficie, y volteas.

- Cocina por el otro lado hasta que dore.

- Unta con mantequilla inmediatamente después de retirar del sartén y sirve caliente con tu acompañante favorito, el cual puede ser queso de mano, cochino, jamón, carne, en fin, en la variedad está el gusto.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube