Chef con estrella Michelín asegura que este ingrediente te dará una mayonesa casera perfecta: evitarás que se corte

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los cocineros españoles más reconocidos y poseedor de tres estrellas Michelin, Dani García, ha demostrado que la alta gastronomía también puede encontrarse en las elaboraciones más sencillas del hogar.

El malagueño compartió uno de sus secretos más útiles para quienes disfrutan cocinar en casa: cómo preparar una mayonesa perfecta, cremosa, estable y sin que se corte.

Aunque parece una receta simple, muchos fallan por pequeños errores en la técnica o la temperatura de los ingredientes. Para Dani García, el éxito está en un detalle básico pero esencial: añadir un chorrito de vinagre durante la preparación.

Según el chef, la mayonesa es una emulsión de huevo y aceite que depende del equilibrio entre ambos. Si la mezcla se corta o no emulsiona, suele ser porque el huevo está demasiado frío o porque no se ha añadido el ácido adecuado.

Por ello, recomienda usar un huevo a temperatura ambiente, ya que la diferencia térmica con el aceite puede arruinar el resultado. Su consejo profesional: sacar el huevo del refrigerador con antelación o sumergirlo unos minutos en agua templada antes de usarlo.

Foto: Freepik

Mayonesa casera

Ingredientes

1 huevo a temperatura ambiente

200 ml de aceite

1 chorrito de vinagre o zumo de limón

Sal al gusto

Preparación

- Coloca el huevo en el vaso de la batidora y añade el chorrito de vinagre antes del aceite. Este paso es crucial porque el vinagre actúa como estabilizador y evita que la salsa se corte.

- Incorpora el aceite respetando la proporción aproximada de 20 % de huevo y 80 % de aceite.

- Introduce la batidora hasta el fondo del vaso y empieza a batir sin moverla durante los primeros segundos.

- Cuando la mezcla comience a espesar, empieza a subir y bajar lentamente la batidora hasta integrar completamente el aceite y obtener una textura homogénea y cremosa.

- Añade sal al gusto y mezcla unos segundos más.

Dani García también anima a personalizar la receta: se puede agregar ajo para una versión tipo alioli, mostaza para un toque más intenso o hierbas frescas para un sabor aromático.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube