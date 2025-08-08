Combate la ola de calor con tus comidas: prepara estos platillos ideales para esta época de altas temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

En épocas de calor extremo, la alimentación desempeña un papel clave en el bienestar y la hidratación. Elegir platos ligeros, frescos y nutritivos ayuda a evitar la sensación de pesadez y combate los efectos adversos del calor, como la fatiga o la deshidratación.

Aunque no parezca, la alimentación que llevamos durante los días calurosos t¡iene gran impacto en nuestro organismo, y hoy te explicamos cuales:

- Hidratación: alimentos frescos como frutas, verduras y sopas frías son fundamentales para contrarrestar la pérdida de agua por sudor y mantener la hidratación interna.

- Digestión: evitar platos pesados y cocinados en exceso alivia el sistema digestivo, que en verano trabaja más de lo normal.

- Energía: las proteínas magras presentes en ensaladas completas y salteados proporcionan energía sin recargar el metabolismo.

- Agotamiento: ingredientes ricos en vitaminas y minerales ayudan a prevenir debilidad, mareos, calambres típicos del calor intenso y el agotamiento.

- Confort: comer fresco y nutritivo genera una sensación de bienestar inmediato frente al cansancio térmico, y mantiene un equilibrio físico y mental durante los días calurosos.

Platos refrescantes

1. Ensaladas completas

Estas ensaladas con verduras y proteínas magras combinan vegetales frescos, ricos en agua, vitaminas y minerales, con ingredientes como pollo, atún o legumbres que complementan con proteína sin añadir exceso calórico. Esta fusión favorece la digestión y prolonga la sensación de saciedad, a la vez que aporta una hidratación natural.

2. Gazpachos

Las sopas frías son especialmente hidratantes pues están hechas principalmente de vegetales acuosos como tomate, pepino o pimiento. Aportan nutrientes esenciales y alivian la sed, además de refrescar el cuerpo con su elevada cantidad de agua.

3. Salteados fríos

Preparaciones donde verduras y otros ingredientes se saltean ligeramente y luego se sirven fríos. Son platos sabrosos, ligeros y fáciles de digerir, ayudan a mantener los niveles de energía sin sobrecargar el sistema digestivo, algo clave en días muy calurosos.

4. Platos hidratantes

Estas recetas incorporan ingredientes con alto contenido en agua y micronutrientes, vitaminas y minerales, que fortalecen el organismo, facilitan la regulación térmica y combaten el estrés que provoca el calor.

5. Combinaciones nutritivas y frescas

Se busca que los platos sean equilibrados, ligeros, rápidos de preparar y sabrosos. Esta estrategia ayuda a mantener una alimentación saludable sin necesidad de encender mucho la cocina, evitando calentar aún más el ambiente.

