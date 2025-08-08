Gastronomía

Combate la ola de calor con tus comidas: prepara estos platillos ideales para esta época de altas temperaturas

Comer bien en verano es una estrategia inteligente para sentirse bien incluso cuando el mercurio sube

Por Mónica Silva Cárdenas
Viernes, 08 de agosto de 2025 a las 07:00 am
Foto: Freepik

En épocas de calor extremo, la alimentación desempeña un papel clave en el bienestar y la hidratación. Elegir platos ligeros, frescos y nutritivos ayuda a evitar la sensación de pesadez y combate los efectos adversos del calor, como la fatiga o la deshidratación.

 

Aunque no parezca, la alimentación que llevamos durante los días calurosos t¡iene gran impacto en nuestro organismo, y hoy te explicamos cuales:

- Hidratación: alimentos frescos como frutas, verduras y sopas frías son fundamentales para contrarrestar la pérdida de agua por sudor y mantener la hidratación interna.

- Digestión: evitar platos pesados y cocinados en exceso alivia el sistema digestivo, que en verano trabaja más de lo normal.

- Energía: las proteínas magras presentes en ensaladas completas y salteados proporcionan energía sin recargar el metabolismo.

- Agotamiento: ingredientes ricos en vitaminas y minerales ayudan a prevenir debilidad, mareos, calambres típicos del calor intenso y el agotamiento.

- Confort: comer fresco y nutritivo genera una sensación de bienestar inmediato frente al cansancio térmico, y mantiene un equilibrio físico y mental durante los días calurosos.

Foto: Freepik

Platos refrescantes

1. Ensaladas completas

Estas ensaladas con verduras y proteínas magras combinan vegetales frescos, ricos en agua, vitaminas y minerales, con ingredientes como pollo, atún o legumbres que complementan con proteína sin añadir exceso calórico. Esta fusión favorece la digestión y prolonga la sensación de saciedad, a la vez que aporta una hidratación natural.

 

2. Gazpachos
Las sopas frías son especialmente hidratantes pues están hechas principalmente de vegetales acuosos como tomate, pepino o pimiento. Aportan nutrientes esenciales y alivian la sed, además de refrescar el cuerpo con su elevada cantidad de agua.

 

3. Salteados fríos
Preparaciones donde verduras y otros ingredientes se saltean ligeramente y luego se sirven fríos. Son platos sabrosos, ligeros y fáciles de digerir, ayudan a mantener los niveles de energía sin sobrecargar el sistema digestivo, algo clave en días muy calurosos.

 

4. Platos hidratantes

Estas recetas incorporan ingredientes con alto contenido en agua y micronutrientes, vitaminas y minerales, que fortalecen el organismo, facilitan la regulación térmica y combaten el estrés que provoca el calor.

 

5. Combinaciones nutritivas y frescas
Se busca que los platos sean equilibrados, ligeros, rápidos de preparar y sabrosos. Esta estrategia ayuda a mantener una alimentación saludable sin necesidad de encender mucho la cocina, evitando calentar aún más el ambiente.

 

