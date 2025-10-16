Con solo cinco ingredientes: si no te gustaba esta verdura, con esta receta no podrás dejar de comerla

Suscríbete a nuestros canales

El brócoli rehogado con ajo y pimentón es una preparación sencilla y sabrosa que destaca por su sabor mediterráneo y sus beneficios nutricionales. Este plato refleja la tradición culinaria española de combinar ingredientes básicos como el ajo, el aceite de oliva y el pimentón para realzar el sabor de las verduras.

El uso de ajo y pimentón como base de sofritos es común en la cocina española. Platos tradicionales como el all i pebre valenciano, que significa literalmente "ajo y pimentón", utilizan estos ingredientes para crear guisos sabrosos y reconfortantes.

Esta receta no solo es deliciosa, sino que también es nutritiva, ya que el brócoli es una excelente fuente de vitamina C, vitamina K y fibra, y al cocerlo brevemente al vapor y luego saltearlo con ajo y pimentón, se maximizan estos nutrientes mientras se conserva su textura y color verde intenso.

Brócoli rehogado con ajo y pimentón

Ingredientes para 2 personas

1 cabeza de brócoli

2 a 3 dientes de ajo

15 g de aceite de oliva virgen extra

10 g de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Preparación

- Lavar el brócoli y cortarlo en ramilletes pequeños. Cocer al vapor durante 5 a 7 minutos hasta que esté tierno pero mantenga su color y textura.

- Pelar y laminar los dientes de ajo. En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio y añadir el ajo. Sofreír hasta que empiece a dorarse ligeramente, con cuidado de que no se queme.

- Retirar la sartén del fuego momentáneamente y agregar el pimentón, removiendo rápidamente para evitar que se queme.

- Incorporar los ramilletes de brócoli cocidos a la sartén y saltear para que se impregnen bien del aceite, el ajo y el pimentón.

- Sazonar con sal y pimienta al gusto. Servir caliente.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube