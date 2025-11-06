¡Deliciosa! Paso a paso para elaborar una torta de cambur y miel con menos de 10 ingredientes que siempre tienes en la despensa

Suscríbete a nuestros canales

El cambur es una de las frutas más consumidas en el mundo, gracias a las vitaminas y minerales que contiene, ambos contribuyen a elevar el nivel de potasio, lo cual es fundamental para que el organismo funcione correctamente.

De acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, dicha fruta es ideal para regular el nivel de presión arterial, el peso y optimizar el funcionamiento del sistema digestivo.

Por lo tanto, existen una amplia gama de recetas a base de cambur, pero la torta es una de la más cotizadas gracias a la textura y el sabor que deleita a cualquier paladar.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar una torta de cambur

Ingredientes

500 g de harina de avena.

200 g de avena en hojuelas.

5 cambures picados.

3 cucharadas de miel.

250 g de margarina.

200 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de polvo para hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

4 huevos.

Preparación

Vierte la harina, avena en hojuelas, huevos y mantequilla en un recipiente. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega los cambures, miel y leche de almendras a la mezcla. Bate durante cinco minutos. Añade la esencia de vainilla y polvo para hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180º F. Retira la torta del horno y déjala enfriar por 10 minutos. Decora la torta a tu gusto. Pica y consume.

En conclusión, la torta de cambur es una excelente opción para celebraciones familiares, dado que, las porciones de la torta suelen ser más grandes.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube