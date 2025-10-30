Desayuno nutritivo: aprende a preparar arepas saludables a base de chía y avena en pocos pasos

La arepa se ha convertido en uno de los mejores desayunos venezolanos, gracias a la versatilidad de sabores y texturas que puede degustar quien la consume, al tiempo que existen múltiples recetas saludables para preparar el referido platillo, tal es el caso de las que están hechas a base de avena.
En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Mamá foods, las arepas a base de avena contienen vitaminas y fibra que el cuerpo requiere para mantenerse saludable.
Paso a paso para preparar arepas de avena y chía
Ingredientes
200 g de avena en hojuelas.
150 g de semillas de chía.
1 taza de agua tibia.
1 cucharadita de sal.
Relleno para la arepa (proteína de tu preferencia).
Preparación
- En un recipiente mezcla las semillas de chía y la avena con el agua tibia. Amasa hasta que ambos ingredientes se integren en su totalidad.
- Agrega la avena en hojuela y la sal a la mezcla. Amasa todos los ingredientes hasta que se unan por completo.
- Deja reposar la masa durante 10 minutos.
- Divide la masa en porciones pequeñas y dale forma circular.
- Calienta un sartén.
- Agrega las arepas al sartén y cocínalas durante 10 minutos o hasta que la masa se dore.
- Retira las arepas del sartén y déjalas enfriar.
- Abre la arepa por la mitad y rellénala con la proteína de tu preferencia.
- Consume la arepa.
En conclusión, las arepas de avena y semillas de chía son económicas, además, se preparan rápidamente.
Foto cortesía de: freepik
Visita nuestra sección Variedades
Manténgase informado en nuestros canales
de WhatsApp , Telegram y Youtube