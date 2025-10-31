Desayuno saludable y económico: aprende a preparar empanadas de plátano en simples pasos

Suscríbete a nuestros canales

Las empanadas se han convertido en el desayuno favorito de quienes desean degustar una amplia gama de sabores en un mismo platillo, gracias a la versatilidad que puede haber en la receta, la cual comúnmente es a base de harina de maíz.

Sin embargo, en la actualidad existen múltiples alternativas de masa para empanadas saludables, por ejemplo, la de plátano un alimento rico en vitaminas y minerales que aporta múltiples beneficios al organismo.

Guía completa para preparar empanadas de plátano

Ingredientes

3 plátanos sin concha.

1 cucharada de sal.

3 tazas de agua.

Queso blanco rallado.

50 ml de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el agua en una olla y hiérvela durante cinco minutos. Pica los plátanos en trozos pequeños y agrégalos a la olla con agua. Cocina durante 10 minutos. Retira los plátanos del fuego y déjalos reposar. Tritura los plátanos hasta que se conviertan en puré. Agrega la sal al puré y mezcla ambos ingredientes. Separa el puré de plátano en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular. Estira la masa de plátano y rellénala con el queso blanco. Cierra la masa y dale forma de media luna. Calienta un sartén y agrega el aceite. Agrega la empanada al sartén y fríela durante siete minutos. Retira la empanada del sartén y déjala enfriar. Sirve y consume.

En definitiva, las empanadas de plátano son ideales para aquellas personas que desean tener un estilo alimenticio saludable, pero al mismo tiempo quieren disfrutar de la exquisita gastronomía venezolana.

Foto cortesía de: freepik

