Desayuno saludable y económico: aprende a preparar empanadas de plátano en simples pasos

Las empanadas se han convertido en el desayuno favorito de quienes desean degustar una amplia gama de sabores en un mismo platillo, gracias a la versatilidad que puede haber en la receta, la cual comúnmente es a base de harina de maíz.
Sin embargo, en la actualidad existen múltiples alternativas de masa para empanadas saludables, por ejemplo, la de plátano un alimento rico en vitaminas y minerales que aporta múltiples beneficios al organismo.
Guía completa para preparar empanadas de plátano
Ingredientes
3 plátanos sin concha.
1 cucharada de sal.
3 tazas de agua.
Queso blanco rallado.
50 ml de aceite de oliva.
Preparación
- Vierte el agua en una olla y hiérvela durante cinco minutos.
- Pica los plátanos en trozos pequeños y agrégalos a la olla con agua. Cocina durante 10 minutos.
- Retira los plátanos del fuego y déjalos reposar.
- Tritura los plátanos hasta que se conviertan en puré.
- Agrega la sal al puré y mezcla ambos ingredientes.
- Separa el puré de plátano en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular.
- Estira la masa de plátano y rellénala con el queso blanco.
- Cierra la masa y dale forma de media luna.
- Calienta un sartén y agrega el aceite.
- Agrega la empanada al sartén y fríela durante siete minutos.
- Retira la empanada del sartén y déjala enfriar.
- Sirve y consume.
En definitiva, las empanadas de plátano son ideales para aquellas personas que desean tener un estilo alimenticio saludable, pero al mismo tiempo quieren disfrutar de la exquisita gastronomía venezolana.
Foto cortesía de: freepik
