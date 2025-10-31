Gastronomía

Desayuno saludable y económico: aprende a preparar empanadas de plátano en simples pasos

Las empanadas se han convertido en el desayuno favorito de quienes desean degustar una amplia gama de sabores en un mismo platillo

Por Kristy Vásquez
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 07:30 am
Las empanadas se han convertido en el desayuno favorito de quienes desean degustar una amplia gama de sabores en un mismo platillo, gracias a la versatilidad que puede haber en la receta, la cual comúnmente es a base de harina de maíz.

Sin embargo, en la actualidad existen múltiples alternativas de masa para empanadas saludables, por ejemplo, la de plátano un alimento rico en vitaminas y minerales que aporta múltiples beneficios al organismo.

Guía completa para preparar empanadas de plátano

Ingredientes

3 plátanos sin concha.

1 cucharada de sal.

3 tazas de agua.

Queso blanco rallado.

50 ml de aceite de oliva.

Preparación

  1. Vierte el agua en una olla y hiérvela durante cinco minutos.
  2. Pica los plátanos en trozos pequeños y agrégalos a la olla con agua. Cocina durante 10 minutos.
  3. Retira los plátanos del fuego y déjalos reposar.
  4. Tritura los plátanos hasta que se conviertan en puré.
  5. Agrega la sal al puré y mezcla ambos ingredientes.
  6. Separa el puré de plátano en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular.
  7. Estira la masa de plátano y rellénala con el queso blanco.
  8. Cierra la masa y dale forma de media luna.
  9. Calienta un sartén y agrega el aceite.
  10. Agrega la empanada al sartén y fríela durante siete minutos.
  11. Retira la empanada del sartén y déjala enfriar.
  12. Sirve y consume.

En definitiva, las empanadas de plátano son ideales para aquellas personas que desean tener un estilo alimenticio saludable, pero al mismo tiempo quieren disfrutar de la exquisita gastronomía venezolana.

