¡Exquisita y saludable! Prepara una económica torta de chocolate con cinco ingredientes

La torta de chocolate es uno de los postres más consumidos en el mundo, gracias a las propiedades nutricionales que contiene el cacao, el cual aporta múltiples beneficios al organismo, especialmente cuando la persona está mal anímicamente.
En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, el chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva.
Paso a paso para preparar una torta de chocolate
Ingredientes
5 cucharadas de miel.
4 huevos.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
300 g de cacao en polvo.
350 g de fécula de maíz (maicena).
Preparación
- Vierte los huevos y el cacao en polvo en un recipiente. Mezcla los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.
- Añade la fécula de maíz a la mezcla y bate durante tres minutos.
- Agrega la esencia de vainilla a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
- Añade la miel a la mezcla y bate todos los ingredientes durante cinco minutos.
- Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 35 minutos a 180ºF.
- Retira la torta de chocolate del horno y déjala enfriar.
- Decora la torta a tu gusto.
En definitiva, la torta de chocolate es ideal para compartir en eventos grandes con familiares y amigos, también es funcional para el postre cotidiano, dado que, la preparación es super rápida.
Foto cortesía de: freepik
Visita nuestra sección Variedades
Manténgase informado en nuestros canales
de WhatsApp , Telegram y Youtube