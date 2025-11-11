Gastronomía

Flan de fresa con calidad de un pastelero profesional: prepáralo en casa con pocos ingredientes y en menos de 45 minutos

La fresa es una de las frutas más consumidas en el mundo, gracias a las propiedades vitamínicas que posee

Por Kristy Vásquez
Martes, 11 de noviembre de 2025 a las 07:15 am
Flan de fresa con calidad de un pastelero profesional: prepáralo en casa con pocos ingredientes y en menos de 45 minutos

La fresa es una de las frutas más consumidas en el mundo, gracias a las propiedades vitamínicas que posee, las cuales aportan múltiples beneficios para el organismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, las fresas contribuyen a disminuir el nivel del colesterol, a su vez, regula el nivel de presión arterial y regula el nivel de azúcar en la sangre.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de fresa, pero el flan es uno de los más saludables, fáciles y rápidos de preparar con pocos ingredientes.

Paso a paso para preparar el flan de fresa

Ingredientes

800 ml de leche.

1 lata de leche condensada.

500 g de gelatina sin sabor.

500 g de fresa.

6 huevos.

2 tazas de agua.

Preparación del flan de fresa

  1. Hierve el agua, la leche líquida y condensada hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Agrega la gelatina sin sabor y los huevos a la mezcla. Bate para que se incorporen bien.
  3. Añade las fresas a la preparación y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo.
  5. Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 20 minutos.
  6. Retira el flan del horno y déjalo enfriar.
  7. Decóralo al gusto y consúmelo.

En conclusión, el flan de fresa es un postre ideal para compartir en celebraciones con familiares y amigos, al tiempo que funciona para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección  Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de  WhatsApp Telegram  y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
Martes 11 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América