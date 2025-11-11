Flan de fresa con calidad de un pastelero profesional: prepáralo en casa con pocos ingredientes y en menos de 45 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La fresa es una de las frutas más consumidas en el mundo, gracias a las propiedades vitamínicas que posee, las cuales aportan múltiples beneficios para el organismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, las fresas contribuyen a disminuir el nivel del colesterol, a su vez, regula el nivel de presión arterial y regula el nivel de azúcar en la sangre.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de fresa, pero el flan es uno de los más saludables, fáciles y rápidos de preparar con pocos ingredientes.

Paso a paso para preparar el flan de fresa

Ingredientes

800 ml de leche.

1 lata de leche condensada.

500 g de gelatina sin sabor.

500 g de fresa.

6 huevos.

2 tazas de agua.

Preparación del flan de fresa

Hierve el agua, la leche líquida y condensada hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega la gelatina sin sabor y los huevos a la mezcla. Bate para que se incorporen bien. Añade las fresas a la preparación y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Cocina la mezcla durante 10 minutos a fuego bajo. Vierte la mezcla en un recipiente y llévala al horno durante 20 minutos. Retira el flan del horno y déjalo enfriar. Decóralo al gusto y consúmelo.

En conclusión, el flan de fresa es un postre ideal para compartir en celebraciones con familiares y amigos, al tiempo que funciona para la merienda cotidiana de los más pequeños de la casa.

Foto cortesía de: freepik

