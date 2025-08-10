La ensalada favorita de Gwyneth Paltrow en medio de la ola de calor: la receta sencilla y a bajo costo de una superestrella de Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

Gwyneth Paltrow compartió en redes sociales la ensalada que lleva años preparando porque es la favorita de su marido, el director y guionista Brad Falchuk.

La actriz y cantante que estuvo años en España y basa parte de su alimentación en la dieta mediterránea, se cuida durante todo el año y esta ensalada de atún es uno de esos platos no faltan en su mesa. Esta es una preparación fresca y sencilla en la que incorpora productos frescos y recién cortados del huerto.

Si deseas aprender a elaborarla y servir en medio de la ola de calor, te compartimos la receta publicada en la web Women`sHealth.

¿Cómo se prepara la ensalada de Gwyneth Paltrow?

1. Mezcla los tomates con ajo.

2. Agrega aceite de oliva, tomillo, vinagre balsámico blanco y mezcla.

3. Espolvorea sal marina y pimienta, y mezcla hasta integrar todo muy bien.

4. Luego hornea la mezcla a 250 ºF.

5. Posteriormente asa los pimientos hasta que se ennegrezcan.

6. Bate mostaza de Dijon, chalotas, ralladura y zumo de limón, vinagre, perejil, jarabe de arce y aceite de oliva para obtener una salsa super saludable para aliñar la ensalada de atún.

7. Cocina huevos pasados por agua durante 7 minutos.

8. Al final, corta lechuga en 1 o 2 trozos y añade guisantes crujientes para un toque crujiente a la mezcla.

9. Incorpora el atún y ya la ensalada estará lista para consumir.

Explica Isabel Martorell, Doctora en Biomedicina y responsable del equipo de nutrición de Nootric, que, “Cuidar de nuestra alimentación es importante durante todo el año, y cada estación nos ofrece una oportunidad para adaptarnos sin perder el equilibrio”; por lo que esta ensalada resulta una buena alternativa.

Además, la experta acota que, “Un plan nutricional bien diseñado puede ayudarnos a mantener el equilibrio en verano sin tener que renunciar al placer de comer ni caer en hábitos extremos que puedan comprometer la salud”.

