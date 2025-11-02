Menos dulce y más sabor: irresistible torta de zanahoria con almendras

Suscríbete a nuestros canales

Ofrecer una torta de zanahoria como postre o merienda familiar nunca te dejará mal, incluso, hay quienes aman tanto esta preparación que la escogen para celebrar su cumpleaños.

Existen muchas variantes, y en estas líneas te compartimos la receta publicada en la web de Hola, un paso a paso de la tarta de zanahoria suiza. Es una preparación sencilla, con mucho sabor, pero menos dulce que otras tortas.

¿Qué necesitas para realizar la torta de zanahoria?

Ingredientes

- Huevos grandes (4)

- Azúcar (150 g)

- Sal (1 pizca)

- Mantequilla derretida (100 g)

- Zanahorias finamente ralladas (200 g)

- Almendra molida (150 g)

- Harina de trigo (50 g)

- Levadura en polvo (1 cucharadita)

- Ralladura de 1 limón (opcional)

- Nueces picadas, opcional (50 g)

Glaseado fino:

- Azúcar glas (100 g)

- Agua caliente o jugo de limón (1–2 cucharadas)

- Mantequilla derretida, opcional, para brillo (1 cucharadita)

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 °C y engrasar el molde.

2. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y clara.

3. Añadir la mantequilla derretida poco a poco mientras sigues batiendo.

4. Incorporar zanahorias ralladas y ralladura de limón si la usas.

5. Mezclar en otro bol almendra molida, harina y levadura, e integrar suavemente a la mezcla húmeda.

6. Agregar nueces picadas (opcional).

7. Verter la masa en el molde y hornear de 45 a 50 minutos, comprobando con un palillo que salga limpio.

8. Dejar enfriar completamente antes de glasear.

9. Para el glaseado, tamizar el azúcar glas en un bol.

10. Añadir agua o jugo de limón poco a poco hasta obtener una consistencia ligera y fluida.

11. Incorporar la mantequilla derretida si quieres un toque brillante.

12. Extender sobre el pastel frío con una espátula fina. Decorar al gusto.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube