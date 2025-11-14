¿No tienes horno? Con esta receta podrás preparar una torta de cambur al sartén y sin harina

Suscríbete a nuestros canales

La torta de cambur en sartén sin harina es una preparación sencilla, rápida y sorprendentemente deliciosa. Partiendo de una idea de pan de cambur que se cocina sin horno ni harinas tradicionales, esta versión se convierte en una excelente alternativa para quienes buscan algo dulce y casero con menos complicaciones.

Lo que hace especial esta torta es su sencillez: sólo necesitas pocos ingredientes para su preparación. Al cocinarla en sartén a fuego mínimo con tapa, se consigue una textura húmeda y esponjosa, con el dulzor natural de la fruta y un aroma casero muy reconfortante.

Este tipo de receta es ideal si no tienes horno o prefieres evitar complicaciones; además, al prescindir de la harina de trigo, resulta una opción más ligera y accesible para desayunos o meriendas. También se sugiere que si deseas una textura más esponjosa en tu torta de cambur, se puede agregar una cucharada extra de avena molida, o bien sumar ingredientes como nueces, almendras o coco rallado para mayor sabor.

Además, la ventaja de prepararla en sartén es que no necesitas encender el horno, lo cual reduce tiempo y energía, y la hace especialmente conveniente para días de poco tiempo o cuando solo quieres algo dulce en casa sin grandes preparativos. Al servirla tibia, con yogur natural o mantequilla de maní, se potencia el sabor y la experiencia; el chocolate derretido por encima añade un toque de indulgencia sin complicar la receta.

Torta de cambur al sartén

Ingredientes

1 banana madura

1 huevo

3 cucharadas de avena molida o instantánea

1 cucharada de cacao amargo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 chorrito de aceite o manteca derretida

1 cucharadita de miel o endulzante natural

1 puñado de chips o trozos de chocolate amargo

1 pizca de sal

Foto: Freepik

Preparación

- Aplasta el cambur maduro en un bol hasta obtener una textura cremosa.

- Añade el huevo, la miel (o endulzante) y el aceite o manteca derretida, y mezcla bien.

- Incorpora la avena molida, el cacao amargo, el polvo de hornear y la pizca de sal; mezcla hasta lograr una masa suave y espesa.

- Calienta una sartén antiadherente apenas engrasada a fuego mínimo y vierte la mezcla. Cubre con tapa y cocina durante 10 a 12 minutos, o hasta que el centro esté firme.

- Espolvorea los trozos de chocolate sobre la superficie y deja que se derritan con el calor residual o tapando durante unos segundos más.

- Sirve tibia, solo o acompañada de yogur natural o mantequilla de maní, y disfruta.

¡Buen provecho!

