Panquecas esponjosas sin harina: con esta sencilla y rápida receta regálate un desayuno saludable con un platillo delicioso

¿Te gusta desayunar panquecas? Así como hay quienes aman iniciar sus días solo con una taza de café o una buena arepa, también están los que prefieren comer panquecas.

Si eres una de estas personas, pero estás intentando dejar de consumir harinas, no te preocupes, no debes cohibirte de incluir estas esponjosas tortitas en tu menú, solo debes prepararlas con otros ingredientes que suplan este cereal molido.

Una opción saludable e incluso más económicas es la que publicó TN Noticias, una receta que compartió la cocinera y pastelera Estefi Colombo a través de su cuenta en la red social Instagram, en la que solo necesitas tres ingredientes.

¿Qué necesitas para elaborar panquecas sin harina?

Ingredientes

- Avena triturada o procesada (70 g)

- Cambur maduro (2)

- Huevos (2)

Preparación

1. Picar los dos cambures, colocarlos en un bol, y triturar los cambures hasta conseguir un puré.

2. Agregar los huevos y mezclar bien hasta integrar.

3. Incorporar la avena molida y volver a mezclar.

4. Formar las tortitas o panquecas y cocinar en una sartén previamente rociada con aceite vegetal.

5. Cocinar y dorar por ambos lados. Una vez listas, servir solas o acompañadas con nueces, miel u otros ingredientes de tu preferencia.

Freepik

De interés

Si deseas aportar más sabor a las panquecas sin harina y no tienes restricciones alimentarias, puedes agregarle otros ingredientes que le aporten no solo sabor, sino, además, más vitaminas, minerales y nutrientes a la preparación, como miel, vainilla, canela, entre otros.

