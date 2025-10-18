Paticas de cochino en salsa: aprende a prepararlas en solo 10 pasos

Suscríbete a nuestros canales

Las paticas de cochino son un plato sustancioso que muchos temen cocinar por pensar que lleva una elaboración complicada.

Con este paso a paso te demostraremos que cualquier novato en las cocinas podrá prepararlas, llevando a la mesa una deliciosa receta tradicional llena de sabor. Toma nota.

Paticas de cochino

Ingredientes para el guiso para 4 personas

1 cebollín.

Cebolla, 1.

Tomillo, 1 rama.

Laurel, 1 hoja.

Granos de pimienta negra (al gusto).

2 clavos.

Sal.

Ingredientes para la salsa

Cebolla, 1.

Dos dientes de ajo.

150 g de tocineta en tacos.

Harina, 1 cucharada.

Vino blanco, 150 mililitros.

Salsa de tomate, 150 mililitros.

Pulpa de pimiento choricero o pimentón rojo, 1 cucharada.

Pimentón dulce en polvo, 1 cucharada.

Aceite de oliva.

Sal.

Preparación

- Cuece las paticas de cochino en abundante agua junto con el ajoporro picado, la cebolla entera, las semillas de pimienta negra, los clavos, la ramita de romero, las hojas de laurel y sal al gusto, hasta ablandar totalmente. Esto puedes hacerlo en una olla tradicional, en la que tardarán unas 3 horas en ablandar, o en olla de presión, donde se ablandarán en unos 50 minutos aproximadamente. Reserva el agua de la cocción.

- Elabora la salsa sofriendo en aceite caliente la cebolla picada y los dientes de ajo hasta que la cebolla esté transparente.

- Incorpora la tocineta en cubos y sigue sofriendo.

- Agrega al sofrito la harina y cocina por 2 minutos sin dejar de remover.

- Vierte el vino blanco y cocina otro par de minutos.

- Añade el pimentón y la pasta de pimiento choricero y remueve hasta integrar todos los ingredientes.

- Adiciona la salsa de tomate, 500 ml del agua de la cocción y las paticas de cochino y cocina por 30 minutos.

- A los 15 minutos del cocinado, voltea las paticas de cochino para que se cuezan uniformemente.

- Sirve tus paticas de cochino en salsa bien calientes.

- Puedes acompañar con arroz blanco con vegetales.

¡Buen provecho!

