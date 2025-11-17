¡Postre delicioso! Así puedes preparar una torta de guanábana con pocos ingredientes y en menos de 45 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La guanábana es una de las frutas más populares, gracias a la cantidad de vitaminas y minerales que contiene, todos aportan múltiples beneficios al organismo, especialmente a las personas que sufren de la presión arterial.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Tua Saúde, la referida fruta disminuye la inflamación, regula el nivel del colesterol y favorece a la pérdida de peso.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia variedad de postres a base de guanábana, pero la torta es uno de los más consumidos, gracias a lo fácil y rápido que es prepararla.

Paso a paso para preparar una torta de guanábana

Ingredientes

5 huevos.

500 g de harina de trigo.

200 ml de leche de almendras.

1 cucharadita de polvo de hornear.

2 tazas de azúcar.

300 g de pulpa de guanábana.

250 g de mantequilla.

Preparación

En un recipiente mezcla la harina de trigo, mantequilla y azúcar. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad. Agrega los huevos y la pulpa de guanábana a la mezcla. Bate durante cinco minutos. Añade la leche de almendras y mezcla hasta que todos los ingredientes se integren por completo. Agrega el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad. Vierte la mezcla en un molde y llévalo al horno durante 35 minutos. Retira la torta del horno y déjala enfriar. Decora la torta de guanábana a tu gusto.

En conclusión, la torta de guanábana es ideal para compartir en celebraciones con familiares y amigos, gracias a la cantidad de pociones que se obtienen con pocos ingredientes.

Foto cortesía de: freepik

