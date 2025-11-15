Risotto rojo: paso a paso para elaborar esta receta con estrella Michelin

El arroz es un grano consumido casi mundialmente, y se puede hacer de muchas maneras. Una de las formas de consumirlo es en risotto. Este plato puede venir acompañado de lo que se te antoje, como vegetales o proteínas.
Hoy te damos la receta con su paso a paso para hacer un vistoso y delicioso risotto de remolacha, para que sorprendas a todos tus comensales. Toma nota.
Risotto rojo de remolacha
Ingredientes para 4 personas
400 gramos de arroz para risotto
1 cebolla
1 ajoporro
100 ml de vino blanco
900 ml de caldo de ave
Zumo de remolacha, 400 ml
35 g de mantequilla sin sal
80 g de queso parmesano
2 dientes de ajo
Aceite de oliva
Sal
Preparación
- Pica el ajoporro, la cebolla y los dientes de ajo finamente.
- Sofríe a fuego suave el ajoporro y la cebolla hasta que esta última esté transparente.
- Incorpora el ajo y rehoga unos minutos más para incorporar sabores, hasta que comience a dorar el ajo.
- Incorpora el arroz para risotto y tuesta el grano unos 5 minutos, removiendo constantemente a fuego medio-alto.
- Transcurrido el tiempo, vierte el vino blanco y cocina un par de minutos para evaporar todo el alcohol.
- Baja el fuego del arroz y ve incorporando de a poco el caldo de ave. Asegúrate de que el caldo esté caliente a la hora de ir agregando al arroz. Cada vez que el arroz se vaya quedando sin caldo vas a agregando un poco más. Siempre removiendo.
- Aun al dente, añade el zumo de remolacha removiendo constantemente.
- Salpimienta al gusto.
- La cocción completa deberá tardar unos 15 minutos aproximadamente.
- Cuando el arroz esté en su punto, retira del fuego y agrega el queso parmesano rallado y la mantequilla. Remueve hasta integrar todo.
- Tapa y deja reposar dos minutos antes de servir.
- Sirve caliente y decora con unas lonchas de queso parmesano por arriba.
¡Buen provecho!
