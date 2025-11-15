Risotto rojo: paso a paso para elaborar esta receta con estrella Michelin

Gastronomía

Un delicioso y vistoso plato para sorprender a toda la familia                   

Por Mónica Silva Cárdenas
Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 10:00 am
Foto: Freepik

El arroz es un grano consumido casi mundialmente, y se puede hacer de muchas maneras. Una de las formas de consumirlo es en risotto. Este plato puede venir acompañado de lo que se te antoje, como vegetales o proteínas.

 

Hoy te damos la receta con su paso a paso para hacer un vistoso y delicioso risotto de remolacha, para que sorprendas a todos tus comensales. Toma nota.

 

Risotto rojo de remolacha

Ingredientes para 4 personas

400 gramos de arroz para risotto

1 cebolla

1 ajoporro

100 ml de vino blanco

900 ml de caldo de ave

Zumo de remolacha, 400 ml

35 g de mantequilla sin sal

80 g de queso parmesano

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal

Foto: Freepik

Preparación

- Pica el ajoporro, la cebolla y los dientes de ajo finamente.

- Sofríe a fuego suave el ajoporro y la cebolla hasta que esta última esté transparente.

- Incorpora el ajo y rehoga unos minutos más para incorporar sabores, hasta que comience a dorar el ajo.

- Incorpora el arroz para risotto y tuesta el grano unos 5 minutos, removiendo constantemente a fuego medio-alto.

- Transcurrido el tiempo, vierte el vino blanco y cocina un par de minutos para evaporar todo el alcohol.

- Baja el fuego del arroz y ve incorporando de a poco el caldo de ave. Asegúrate de que el caldo esté caliente a la hora de ir agregando al arroz. Cada vez que el arroz se vaya quedando sin caldo vas a agregando un poco más. Siempre removiendo.

- Aun al dente, añade el zumo de remolacha removiendo constantemente.

- Salpimienta al gusto.

- La cocción completa deberá tardar unos 15 minutos aproximadamente.

- Cuando el arroz esté en su punto, retira del fuego y agrega el queso parmesano rallado y la mantequilla. Remueve hasta integrar todo.

- Tapa y deja reposar dos minutos antes de servir.

- Sirve caliente y decora con unas lonchas de queso parmesano por arriba.

 

¡Buen provecho!

 

 

