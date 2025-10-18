Salud y ahorro para noches ligeras: el secreto de los mejores chefs para un pastel de calabacín y atún sin harina

Suscríbete a nuestros canales

Preparar un pastel de calabacín es fácil y además no requiere de mucho tiempo en su ejecución. Este es un estupendo plato que se puede servir como guarnición en una comida más copiosa con carne o pescado. Sin embargo, si deseas tener una cena ligera, puedes servirlo como plato único.

Otro beneficio de esta preparación es que se puede realizar con antelación e incluir alguna proteína como el atún, por ejemplo.

En tal sentido, si estás buscando comer saludable y ahorrando tiempo y dinero, el pastel de calabacín con atún es una buena alternativa, te compartimos la receta de CuerpoMente.

¿Qué necesitas para hacer el pastel de calabacín?

Ingredientes

- Calabacín (2)

- Atún en conserva (200 g)

- Huevos (3)

- Chalotas (2)

- Yogur (1)

- Tomate (2 rodajas)

- Queso (2 lonchas opcional)

- Pimienta

- Sal

Preparación

1. Lavar y secar bien cada uno de los calabacines.

2. Cortar en láminas con una mandolina y reservar en papel absorbente.

3. Mientras tanto, pelar y picar las chalotas muy finitas. Mezclar en un bol con los huevos, el atún, el yogur, la pimienta y la sal.

4. Precalentar el horno a 180 ºC. Forrar un molde rectangular con papel sulfurizado y colocar las tiras de calabacín hasta cubrir todo el molde.

5. Añadir la mezcla y luego colocar las lonchas de queso y el tomate, colocar más tiras de calabacín y hornear 40 minutos aproximadamente. Si ves que se tuestan demasiado las tiras de calabacín, cubrir la superficie del pastel con papel de aluminio.

6. Cuando veas que está hecho, retirar del horno. Dejar que se temple, desmoldar con cuidado y servir ¡buen provecho!

