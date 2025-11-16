Saludable y económico: esponjoso bizcocho de naranja sin azúcar ni huevos

Suscríbete a nuestros canales

El bizcocho es una torta o ponqué esponjoso y húmedo, de corteza fina, dorada y blanda que se puede ofrecer en el desayuno o la merienda.

Según los expertos, es una masa básica de la repostería, pues sirve de base para innumerables tortas. Si deseas realizar una versión saludable, sin huevos ni azúcar, te compartimos la receta de un bizcocho de naranja publicado en la web de Hola.

¿Qué se necesita para hacer un bizcocho de naranja?

Ingredientes

Secos

- Harina de trigo integral o harina de avena fina, o una mezcla 50/50 (200 g)

- Polvo de hornear (2 cucharaditas)

- Bicarbonato de sodio (½ cucharadita)

- Sal (1 pizca)

Húmedos

- Cambur maduro (2)

- Aceite de oliva suave (80 ml)

- Leche vegetal, avena o soja (150 ml)

- Extracto de vainilla (1 cucharadita)

- Ralladura de dos naranjas

- Zumo de una naranja (unos 80-100 ml)

- Semillas de chía molidas y remojadas en 3 cucharadas de agua durante 5-10 minutos (1 cucharada, opcional)

Para el glaseado

- Eritritol glas pulverizado (80 - 100 g)

- Zumo de naranja o limón, si lo prefieres (1-2 cucharadas)

- Ralladura de naranja o trozos de naranja para decorar

Preparación

1. Precalentar el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar el molde.

2. En un bol grande, si usas cambur, aplastar muy bien hasta hacer un puré.

3. A ese puré, añadir el aceite, la leche vegetal, el extracto de vainilla, la ralladura de naranja y el zumo de naranja. Si usas la chía remojada, añadirla aquí también. Mezclar todo muy bien hasta integrar.

4. En otro bol, mezclar los ingredientes secos: la harina integral de trigo o avena, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y la pizca de sal.

5. Integrar las mezclas. Para ello verter los ingredientes húmedos sobre los ingredientes secos. Con una espátula, mezclar suavemente, justo hasta que no queden grumos de harina. No mezcles en exceso, para que el bizcocho quede tierno.

6. Verter la masa en el molde preparado.

7. Hornear durante 40-50 minutos a 180 °C. Pinchar con un palillo en el centro; si sale limpio, es que está listo. Si ves que se dora demasiado rápido por encima, cubrir con papel de aluminio durante los últimos 10-15 minutos.

8. Dejar el bizcocho en el molde durante 10-15 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla. Dejar que se enfríe completamente.

El glaseado:

9. En un bol pequeño, mezclar el eritritol con el zumo de naranja o limón). Añadir el líquido muy poco a poco hasta obtener una crema espesa, pero que pueda chorrear.

10. Verter el glaseado sobre el bizcocho frío. Decora con ralladura de naranja o trocitos de naranja.

