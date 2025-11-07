Seis pasos para lograr pimentones asados perfectos: irresistibles y fáciles de preparar

Suscríbete a nuestros canales

¿Por qué comer pimentones asados? Porque es una variedad distinta de servir esta hortaliza y aprovechar todos sus beneficios.

Según refiere la Inteligencia Artificial, estos son ricos en antioxidantes (como las vitaminas C y A) y fibra, las cuales protegen las células, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran la digestión.

Además, son fuente de minerales como el calcio, magnesio y potasio, que benefician los huesos, los nervios y la salud cardiovascular.

¿Cómo escoger la hortaliza para hacer pimentones asados?

Los expertos de Directo al Paladar comparten que “los pimentones rojos grandes rojos suelen ser más dulces, carnosos y jugosos”.

Sin embargo, se pueden asar todos los tipos de pimentones, siempre que sea de su agrado, es decir, va a depender de las preferencias del comensal, y de cómo se utilizará después.

La clave está en escoger ejemplares de buena calidad, en su punto perfecto de maduración y preferiblemente sin daños. Además, un punto a tener en cuenta es que se pueden combinar diferentes pimentones de colores, pero siempre del mismo tamaño para que al momento de asarlo no se corra el riesgo de que los más pequeños se asen más rápido y hasta se quemen.

Manos a la obra

Para realizar pimentones asados en el horno te compartimos la receta de Hola una opción sencilla y deliciosa de ofrecer esta hortaliza que funciona tanto en ensaladas como en guarnición para carnes, pescados o preparaciones vegetarianas.

Una vez compres los pimentones, lava muy bien, seca y procede a asarlos:

1. Precalentar el horno a 200 °C.

2. Colocar los pimentones enteros sobre una bandeja de horno.

3. Untarlos con un poco de aceite de oliva virgen extra.

4. Hornear durante 40 minutos a 180 °C, dándoles la vuelta a mitad de cocción.

5. Para un toque más ahumado, puedes usar el grill al final o marcarlos ligeramente al fuego (si usas leña o gas, aún mejor).

6. Sabrás que están listos cuando la piel esté tostada y empiecen a arrugarse.

