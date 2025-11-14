Simple y perfecto: prepara tu propio panettone en casa con la licuadora en pocos pasos sencillos y rápidos

Suscríbete a nuestros canales

¿Por qué comprar panettone si lo puedes hacer en casa? Este bollo de masa tipo brioche, relleno con pasas, frutas confitadas, frutos secos o chocolate, y que se suele consumir durante las fiestas decembrino, parece una preparación complicada, pero no lo es, solo que se requiere de paciencia para lograr un excelente resultado.

Esta preparación es un clásico navideño que generalmente se compra, pero si te gusta la cocina, puedes seguir al pie de la letra una receta y elaborarlo cuando lo deseen.

¿Qué necesitas para hacer panettone?

- Harina de trigo (500 g)

- Levadura seca (10 g)

- Azúcar (120 g)

- Mantequilla (3 cucharadas)

- Huevos (3)

- Esencia de panettone (1 cucharada)

- Esencia de vainilla (1 cucharada)

- Agua tibia (250 ml)

- Chispas de chocolate (1/2 taza)

Preparación

1. Agrega en la licuadora, los huevos, la mantequilla, la azúcar, la levadura seca, las esencias y el agua tibia, y proceder a batir hasta lograr que se integren todos los ingredientes. Esto tardará aproximadamente dos minutos.

2. Verter la mezcla en un recipiente más grande.

3. Agregar poco a poco la harina de trigo y mezcla muy bien.

4. Cuando la masa esté en su punto, incorporar las chispas de chocolate y mezcla muy bien con una cuchara de madera.

5. Verter la masa a los moldes de panettone. Recuerda dejarlo hasta la mitad para que al cocinar no se desborde.

6. Colocar más chispas de chocolate por encima.

7. Cubrir con un paño y dejar reposar por una hora. Transcurrido el tiempo, la masa duplicará su tamaño.

8. Añadir media cucharada de mantequilla sobre el panettone y llevar al horno precalentado a 180ºC durante 40 minutos.

9. Sacar del horno, dejar enfriar y cortar para degustar.

De interés

Esta receta rinde para elaborar dos panettone y lo mejor es que puedes reemplazar las chispas de chocolate por frutas confitadas o pasas, y el resultado sería igual de delicioso.

