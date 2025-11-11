Sin hornear y con ahorro de energía: aprende a preparar galletas de limón en microondas fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

El limón contiene propiedades vitamínicas que fortalecen el sistema inmunológico, al tiempo que aporta múltiples beneficios para el organismo en general, especialmente para quienes sufren del colesterol alto.

De acuerdo a la información reseñada por , el limón favorece a la pérdida de peso, regula el nivel de presión arterial y el colesterol alto, asimismo, mejora el Ph.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de limón, pero las galletas es uno de los más consumidos en el mundo, gracias a la versatilidad de textura y lo fáciles que son al momento de prepararlas.

Paso a paso para preparar unas saludables galletas de limón

Ingredientes

500 g de harina de avena.

5 huevos.

300 ml de jugo de limón.

200 ml de leche de almendras.

3 cucharadas de miel.

Preparación

Vierte la harina de avena, huevos y leche en un recipiente. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el jugo de limón y la miel a la mezcla. Bate durante cinco minutos para que todos los ingredientes se integren en su totalidad. Separa la masa en pociones pequeñas y dale forma circular. Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al microondas por 20 minutos a temperatura media. Retira las galletas del microondas, déjalas enfriar y consúmelas.

En definitiva, las galletas de limón son una excelente opción para compartir en celebraciones con familiares y amigos, al tiempo que también funciona como merienda cotidiana para los más pequeños de la casa.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube